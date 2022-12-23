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Сборник автомобильного юмора

Сборник автомобильного юмора

Автор:
23 декабря 2022 08:13
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
2558
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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16  комментариев
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1k
Злодей 52 минуты назад
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Это справедливо один раз. Как только уехал всё обнуляется.
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207
Димыч 3 минуты назад
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В отличие от "Бэхи", рептилоид в воде - в родной стихии.
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−7
Alek 5 минут назад
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До сих пор на PSP в метро гоняю
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39k
turyst 7 минут назад
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Интересно, как он охлаждение двигателю замутил?
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24k
Михаил Сметанкин 8 минут назад
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К 2023-ему году готов!
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207
Димыч 12 минут назад
Комментарий к фото
Я одному такому "барину" объяснял уже, когда он поставил столбики на парковочном месте и цепочкой закрыл. Объяснил, что место будет ЕГО, когда оно будет взято в аренду у застройщика или муниципалитета(о чём свидетельствуют соответствующие документы), либо будет оформлено в собственность, куплено(опять же - документы). А всё остальное - самозахват. И устраняется болгаркой, болторезом.
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1k
Тордион 37 минут назад
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Мир не справедлив. Кто первым приедет тот и поставит. Еще и наоротесь потом...
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1k
Alex 58 минут назад
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Яву, яву взял я на халяву...
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1k
Сергей Зем Час назад
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У нее только один минус, если застрял то за трактором далеко идти
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1k
Сергей Зем Час назад
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В данном случае да
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12k
a_komolow Час назад
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Будет как новая
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4k
Babangdida Час назад
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Черному жыпу холодно зимой
Люксовую тачку взяли мы домой
Разобрали, разпродали, денги все поотмывали...
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2k
friday2009 2 часа назад
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Картинка со звуком
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