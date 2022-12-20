Водитель отчитал девушку на пешеходном переходе

Водитель большегруза из Санкт-Петербурга сделал девушке-пешеходу замечание. Совет конечно очень полезный, но про себя он упомянуть забыл. Получилось, что только она виновата, хотя на нём ответственность лежит ещё больше.

0 Отыгрался за свою ошибку на девушке!