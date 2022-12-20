Водитель отчитал девушку на пешеходном переходе

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Водитель большегруза из Санкт-Петербурга сделал девушке-пешеходу замечание. Совет конечно очень полезный, но про себя он упомянуть забыл. Получилось, что только она виновата, хотя на нём ответственность лежит ещё больше.
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"на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен."
Это правила ! Знаешь сколько в наушниках прут на пролом, лично свидетелем был, когда 2х таких пешеход на машине ГИБДД догнал и штраф по 500 выписал...
но раз уж на то пошло, то более подробно распишу специально для вас.
1. водитель форда со встречной полосы был гораздо ближе к ПП, чем рег. но ему не помешало это пропустить пешехода.
2. девушка оценила расстояние и скорость до форда и шагнула на ПП.
3. шагнув на ПП она оценила скорость рега и расстояние до него, поэтому и остановилась на проезжей части, пропуская рега.
4. рег начал тормозить, когда девушка сделала пару шагов по ПП, нажал на гудок когда девушка уже остановилась его пропускать.
так что рег однозначно прошляпил ситуацию на ПП и, возможно, с испугу высказал девушке.
единственное, в чем девушку можно обвинить, так это в том, что она не убедилась, что больший идиот чем рег не обгонял его по встречке.