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Водитель отчитал девушку на пешеходном переходе

Водитель отчитал девушку на пешеходном переходе

Автор:
20 декабря 2022 13:32
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   замечание   пешеходный переход   
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Водитель большегруза из Санкт-Петербурга сделал девушке-пешеходу замечание. Совет конечно очень полезный, но про себя он упомянуть забыл. Получилось, что только она виновата, хотя на нём ответственность лежит ещё больше.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   замечание   пешеходный переход   
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13  комментариев
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8k
Борис Карабанов Час назад
Ходят, блин, по переходам, как по... переходам - машины не хотят пропускать!
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51k
dima423 19 минут назад
Наглость второе счастье))
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2k
kuchipachi 51 минуту назад
водитель - идиот. тормозить начал тормозить поздно, еще и выёживается. девушка убедилась, что ее ближайшая машина пропускает, выйдя на пешеходный переход и увидев этого балвана, остановилась. и даже раньше, чем этот тормоз нажал на гудок.
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4k
Babangdida Час назад
Водитель прав - если пешеход сам о себе не заботится, никто его не спасёт. Однако, кое где, ему бы влепили от 100 до 300 евро штрафа за непропускание пешехода. И научился бы, при приближении к зебре, смотреть по тротуарам, не ломанётся ли кто.
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