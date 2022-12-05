Реалити-шоу «Угадай манёвр» в исполнении двух водителей

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Во Владимирской области заметили двух очень интересных автомобилистов, которые интересно используют свои поворотники.
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но поворотники всегда правильно включаю )))