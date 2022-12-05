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Реалити-шоу «Угадай манёвр» в исполнении двух водителей

Реалити-шоу «Угадай манёвр» в исполнении двух водителей

Автор:
05 декабря 2022 10:40
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Прикол   авто   видео   невнимательность   поворотник   сигнала поворота   
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Во Владимирской области заметили двух очень интересных автомобилистов, которые интересно используют свои поворотники.

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Метки: Автоприкол   Прикол   авто   видео   невнимательность   поворотник   сигнала поворота   
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3  комментария
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8k
Борис Карабанов Час назад
Пропаганда? Вроде же запретили или закон ещё не подписан?
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30k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
о, я тут живу не далеко )
но поворотники всегда правильно включаю )))
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Inter Час назад
вот это поворот. я подразумевал,что так и будут поворотники мигать,но чтобы они все поехали в другую сторону...??
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