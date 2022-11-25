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Авария дня. ДТП с автобусом и БТР в Санкт-Петербурге

Авария дня. ДТП с автобусом и БТР в Санкт-Петербурге

Автор:
25 ноября 2022 12:55
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   бтр   видео   военная техника   дтп   
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На перекрёстке Выборгского и Песочного шоссе столкнулись автобус и бронетранспортёр. Водитель общественного транспорта не обратил внимания на сигналы военной автомобильной инспекции, что и привело к ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   бтр   видео   военная техника   дтп   
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24  комментария
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3k
Pechenegiatakuyt 5 часов назад
Водитель автобуса долб...б, если гаишная машина стоит поперек дороги и все остальные стоят значит это не просто так
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4k
!ГЕНнадий Час назад
Может, у него - выдолбанная полоса...
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16k
sgb66 3 часа назад
Сука, задолбали эти автобусники. Ведут себя на дорогах так будто им все должны: шныряют по рядам, перестраиваются самым наглым образом вытесняя другие авто...
Поведение как у баб: я же девачка, мне можно.
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51k
Олег 3 часа назад
шпион хохлячий за рулём автобуса развернул и поцарапал БТР
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5k
Олег 4 часа назад
Ладно он, это водитель автобуса, плевал с самого высокого кипариса на ДПС с мигалкой, но не повернуть голову направо, чтобы посмотреть и оценить ситуацию с приближающимся Бэтэром....
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40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
бтр с кшм что ли?
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23k
Тигран Саркисян 4 часа назад
Водятел автобуса гондурас , кто этой оленине права выдал
Ссылка www.youtube.com
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24k
Павел Плеханов 5 часов назад
"Проехала машина ВАИ и только секунд через двадцать пошла техника"
А по видео - машина с мигалками проехала на -0.47, а на -0.37 атобус уже плотно встретился с БТР.
Т.е. прошло менее 10 секунд между машиной сопровождения и колонной.
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6k
ДеониS 5 часов назад
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24k
Павел Плеханов 5 часов назад
Ладно, не вышел чел с палочкой, чтобы конкретно тебе помахать.
Но видишь два факта: на перекрестке машина с мигалками и все стоят на зелёный. Уже повод насторожиться и оглядеться, а не переть напролом, при условии, что у тебя в салоне люди, а не картошка.
Ну, а если, оглядевшись, не увидел большого и железного, и не сопоставил это с ситуацией на перекрестке, то за рулём делать нечего.
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201
Юрий Алматы Павел Плеханов 5 часов назад
На должность водителей автобусов, похоже, в странах СНГ, только таких и набирают.
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14k
Алексей 6 часов назад
А на какие "сигналы военной автомобильной инспекции" не обратил внимание автобусник?
Наверное на те, которые должен был подать инспектор, поленившийся вытащить свою попу из тепла?
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3k
Трям 6 часов назад
Мусора канеш полные бездари! Их вроде должны были обучать, как перекрывать проезд. За такое - палку в руки и в пешее патрулирование.
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