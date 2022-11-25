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На перекрёстке Выборгского и Песочного шоссе столкнулись автобус и бронетранспортёр. Водитель общественного транспорта не обратил внимания на сигналы военной автомобильной инспекции, что и привело к ДТП.
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Пассажирский автобус получил повреждения.
— В ДТП попал мой сменщик. Проехала машина ВАИ и только секунд через двадцать пошла техника. По правилам ВАИшники должны были встать и перекрыть перекрёсток, а они прошли в отдалении от колонны, — рассказал очевидец.
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Поведение как у баб: я же девачка, мне можно.
А по видео - машина с мигалками проехала на -0.47, а на -0.37 атобус уже плотно встретился с БТР.
Т.е. прошло менее 10 секунд между машиной сопровождения и колонной.
Но видишь два факта: на перекрестке машина с мигалками и все стоят на зелёный. Уже повод насторожиться и оглядеться, а не переть напролом, при условии, что у тебя в салоне люди, а не картошка.
Ну, а если, оглядевшись, не увидел большого и железного, и не сопоставил это с ситуацией на перекрестке, то за рулём делать нечего.
Наверное на те, которые должен был подать инспектор, поленившийся вытащить свою попу из тепла?
Про жопу здесь ни слова
"Отменить" сигнал светофора может только регулировщик.