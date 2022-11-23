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На железнодорожном переезде в Чунском районе, между станциями Новочунка и Сосновые Родники водитель большегруза «FAW» выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся товарным составом.
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47-летний водитель большегруза скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.
Присутствует ненормативная лексика!
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Кроме того, одна колёсная пара сошла с путей. Движение поездов на участке было приостановлено.
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Ну а что, недавно так объясняли, почему мотоцикл не видно, из-за фар .