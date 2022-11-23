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Авария дня. Момент смертельного столкновения грузовика и поезда в Иркутской области

Авария дня. Момент смертельного столкновения грузовика и поезда в Иркутской области

Автор:
23 ноября 2022 11:56
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   жд переезд   переезд   смертельное дтп   
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На железнодорожном переезде в Чунском районе, между станциями Новочунка и Сосновые Родники водитель большегруза «FAW» выехал на железнодорожный переезд прямо перед приближающимся товарным составом.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   жд переезд   переезд   смертельное дтп   
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1  комментарий
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Александр Час назад
Наверно потому что у паровоза фары не горели, вот и не увидел его водила.
Ну а что, недавно так объясняли, почему мотоцикл не видно, из-за фар .
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Олег

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