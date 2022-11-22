Fulvia 1600 HF 1972: золотой век компании Lancia

По нынешним моделям сложно сказать, что когда-то Lancia была на вершине автомобильной промышленности. Вероятно, можно получить много разных ответов на вопрос, когда у нее были лучшие периоды. Кто-то скажет, что это было в довоенный период, когда компания доминировала в мире автомотоспорта. Другие будут искать времена знаменитой модели Delta и ее доминирование в ралли.