FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10476 постов • 807 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Fulvia 1600 HF 1972: золотой век компании Lancia

Fulvia 1600 HF 1972: золотой век компании Lancia

Автор:
22 ноября 2022 08:36
Сообщество : Автомир
Метки: Lancia   Lancia Fulvia   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
57
17
4
Lancia — легендарная итальянская марка с более чем 100-летней историей, а купе Fulvia в свое время часто становилось чемпионом ралли благодаря маневренности и надежности.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lancia   Lancia Fulvia   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Лан не урчи

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

357529



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме «Три Толстяка»
Интересные факты о фильме «Три Толстяка»
В Турции котик сам пришел в больницу за помощью
В Турции котик сам пришел в больницу за помощью
Набирающие популярность в сообществах
Ночник "Темная сторона" в стилистике StarWars
Ночник "Темная сторона" в стилистике StarWars
15 участников шоу «Перезагрузка», которые кардинально изменили свою внешность
15 участников шоу «Перезагрузка», которые кардинально изменили свою внешность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда ребёнку достался твой характер

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#кино#СССР#интересное#авто аварии#Приколы#сатира#актеры
#факты#Прикол#картинки#дтп#фотографии#аварии#автомир#ретро авто#США#новости
#Юмор#люди#история#позитив#в мире#автомобили#Разное#сарказм#природа#олдтаймер
Lancia Beta Montecarlo — Центральномоторная ракета Lancia Beta Montecarlo — Центральномоторная ракета Lancia Appia 1960 года выпуска: простая на вид, но в тоже время шикарная Lancia Appia 1960 года выпуска: простая на вид, но в тоже время шикарная Автомобили, официально признанные частью истории США Автомобили, официально признанные частью истории США Самый первый экземпляр Lancia Rally 037 Stradale 1982 года выставят на торги в Японии Самый первый экземпляр Lancia Rally 037 Stradale 1982 года выставят на торги в Японии Lancia Fulvia HF Competizione 1970 — Приманка для «Форда» Lancia Fulvia HF Competizione 1970 — Приманка для «Форда»

На что жалуетесь?

Вернуться