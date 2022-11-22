Fulvia 1600 HF 1972: золотой век компании Lancia

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Lancia — легендарная итальянская марка с более чем 100-летней историей, а купе Fulvia в свое время часто становилось чемпионом ралли благодаря маневренности и надежности.
По нынешним моделям сложно сказать, что когда-то Lancia была на вершине автомобильной промышленности. Вероятно, можно получить много разных ответов на вопрос, когда у нее были лучшие периоды. Кто-то скажет, что это было в довоенный период, когда компания доминировала в мире автомотоспорта. Другие будут искать времена знаменитой модели Delta и ее доминирование в ралли.
Смею предположить, что лучшие периоды это 60-е и 70-е года прошлого века, когда на дорогах господствовали маленькие и динамичные автомобили с очень спортивным внешним видом и ощущением вождения, с которым никто не мог сравниться.
Изюминкой предложения итальянского автопроизводителя в указанный период была модель Fulvia. Он предлагался во множестве различных комплектаций, в том числе и независимыми крупными дизайнерскими ателье (выделялся Zagato), и за приемлемую цену большинство покупателей остановили свой выбор на купе.
Купе было доступно с 1965 по 1976 года и предлагалось в двух версиях. Они не сильно отличались за исключением немного измененных фар, а экземпляр из сегодняшнего рассказа относится ко второй серии, так как был произведен в 1972 году.
Знаменитый Джереми Кларксон когда-то тестировал это купе и хвалил отсутствие электроники, поэтому сделал вывод, что водитель должен получать удовольствие от динамичного вождения и звука двигателя, и игнорировать все, что добавляет лишней массы.
Бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,6 литра может похвастаться 113 «лошадями», а мощность передается на передние колеса через пятиступенчатую механическую коробку передач. Этого было достаточно для разгона с 0 до 100 км/ч за 8,5 секунды и максимальной скорости 185 км/ч.
Стоимость таких экземпляров на аукционах достигает десятков тысяч долларов. Fulvia считается одной из самых ценных итальянских моделей того периода.
Источник:
АНТИФИШКИ
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