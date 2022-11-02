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Авария дня. Страшное ДТП в Москве, грузовик смял такси с водителем и пассажиром внутри

Авария дня. Страшное ДТП в Москве, грузовик смял такси с водителем и пассажиром внутри

Автор:
02 ноября 2022 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На улице 1905 года произошло жуткое ДТП. Водитель самосвала протаранил легковое такси и коммерческий автобус. В результате столкновения автомобиль такси смяло практически полностью.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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15  комментариев
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9k
Б.Касторский 3 часа назад
Урод конечно. На пустой дороге убил двоих и убежал.
Искать будут в братских республиках?
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22k
Inter 37 минут назад
а он тормозил, чет не увидел фонарей горящих задних??? по идеи должны вычислить за час, кто находился за рулем и в розыск.. не должен уйти
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4k
shyrik 2 часа назад
Вот ведь судьба-злодейка, сесть в "капсулу смерти" за секунду до "финиша".
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−8
pitersport 2 часа назад
за такие большие машины нельзя пускать кого попала, только после спец обучения и по спец лицензии
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6k
Roman 2 часа назад
Эти мудаки на всяческих тонарах берегов вообще не видят. Полуприцеп с тремя осями гонять по городу на скорости 80+ для них норма.
По гаишникам и прочим надзирающим органам тюрьма плачет.
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11k
Rus77 3 часа назад
Ослоё6 за рулём разговаривает по видеосвязи, классика...
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1k
ChePaev 3 часа назад
Там чурки за рулем угашеные ездят в муку, особенно если машина участвует в городском строительстве (дорожные работы, мосты, эстакады, метро и пр.) и у нее есть пропуск за пределы ТТК, ее вообще Гайцы не останавливают. Жене моей в машину стоящую на красном светофоре так несколько лет назад в зад влетела бетономешалка, машину жены как шар бильярдный на встречку выкинуло, хорошо там тоже красный был, иначе бы еще в кого влетела бы. Ну вызвали гайцов, ДТП, все дела, за рулем сидел чурка в невменяемом состоянии под чем то, он даже объяснения дать был не в состоянии, его сразу менты увезли.
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Олег

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