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На улице 1905 года произошло жуткое ДТП. Водитель самосвала протаранил легковое такси и коммерческий автобус. В результате столкновения автомобиль такси смяло практически полностью.
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Жертвами аварии стали водитель такси и пассажирка.
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Водитель грузовика сбежал с места ДТП. Вероятно, за рулем находился 27-летний мужчина, его разыскивают.
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