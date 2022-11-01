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Подборка забавных автомобильных приколов

Подборка забавных автомобильных приколов

Автор:
01 ноября 2022 10:28
Сообщество : Автомир
Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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Новая порция позитивных фотографий и картинок на Автофишках, для отличного настроения! Приятного просмотра и не забывайте про предыдущую часть!
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Метки: Приколы   Юмор   авто   автомир   автомобили   автоприколы   картинки   подборка   
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8  комментариев
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16k
Booka1a 49 минут назад
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блин, десятка же! не сразу узнал)
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Чистый бес 13 минут назад
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Идет мужик по улице и тащит два громадных чемодана. Его останавливает встречный:
- Мужик, который час не подскажешь?
Мужик положил чемоданы на землю, и посмотрел на часы на своей руке:
- 15 часов 38 минут, Луна в полной фазе, давление 734 миллиметра ртутного столба.
- Хорошие у тебя часы! Продай.
- бери, только батарейки не забудь и протягивает чемоданы.
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14k
Голос Вселенной 18 минут назад
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"Он надругался надо мной прямо в кузове своего внедорожника!...."
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16k
Вася 21 минуту назад
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такую бы взял, уютная, если сотню будет ехать, хватит за глаза, да даже 70
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229
Чистый бес 24 минуты назад
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Док вернулся
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229
Чистый бес Полчаса назад
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Судя по задумчивой меланхолии окружающих "кусты" , в кусты кто-то нагадил
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5k
Владимир 38 минут назад
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покупал пол года назад такие резинки,им цена 100р.хомут и стяжки во столько же обойдутся.
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71k
Доктор Джонс 48 минут назад
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Так вот ты какой - "гроб на колёсиках"...
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