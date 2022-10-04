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Авария дня. Замес с двумя большегрузами и фургоном из Петербурга

Авария дня. Замес с двумя большегрузами и фургоном из Петербурга

Автор:
04 октября 2022 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   фура   
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В Санкт-Петербурге между проспектами Энгельса и Культуры водитель контейнеровоза при перестроении столкнулся с другим большегрузом.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   массовое дтп   фура   
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4  комментария
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9k
SSD 2 часа назад
>Ехавший позади водитель фургона "Фиат" не успел затормозить.
...даже не жалко, носятся на этих фургонах, как сумасшедшие.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 16 минут назад
как в одном сериале .....Ёкарный Бабай !!!!!!
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16k
Booka1a 44 минуты назад
перестроение? да он заснул просто.
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11k
El Niño 2 часа назад
А ведь похоже, что действительно заглох. Либо габариты и стопы не работали.
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Олег

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