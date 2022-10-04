897
1
1
В Санкт-Петербурге между проспектами Энгельса и Культуры водитель контейнеровоза при перестроении столкнулся с другим большегрузом.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Ехавший позади водитель фургона "Фиат" не успел затормозить и врезался в контейнеровоз, он получил небольшие порезы рук.
Источник:
Водитель контейнеровоза заявил, что заглючило приборы, машина начала глохнуть и руль заклинило.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Удмуртии пьяный водитель устроил массовое ДТП
- Авария дня. Массовое ДТП на трассе в Липецкой области
- Авария дня. В Башкирии столкнулись две легковушки и две фуры
- Авария дня. Под Рязанью автомобилистка испугалась «скорую» и устроила ДТП с пострадавшими
- Авария дня. «Сочное» массовое ДТП в Марий Эл
Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп массовое дтп фура
Новости партнёров
...даже не жалко, носятся на этих фургонах, как сумасшедшие.