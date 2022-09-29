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В Сарове водитель манипулятора КамАЗ ехал по Южному шоссе и снёс стрелой трубопровод. Водитель встречного ВАЗа не успел затормозить и влетел в упавшие трубы.
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