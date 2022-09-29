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Авария дня. В Нижегородской области водитель манипулятора снёс трубопровод над проезжей частью

Авария дня. В Нижегородской области водитель манипулятора снёс трубопровод над проезжей частью

Автор:
29 сентября 2022 11:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автокран   видео   дтп   
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В Сарове водитель манипулятора КамАЗ ехал по Южному шоссе и снёс стрелой трубопровод. Водитель встречного ВАЗа не успел затормозить и влетел в упавшие трубы.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автокран   видео   дтп   
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71k
Viktor Час назад
ПрофессиАнал, бля!
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257
Степан Злыгостев 7 минут назад
Долбойоп
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70k
Доктор Джонс 54 минуты назад
Вот это кульбит...
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Олег

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