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Конец чистокровной эры V12: Lamborghini прекращает производство Aventador

Конец чистокровной эры V12: Lamborghini прекращает производство Aventador

Автор:
28 сентября 2022 14:34
Сообщество : Автомир
Метки: Aventador   Lamborghini   Lamborghini Aventador   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
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Lamborghini работает над преемником Aventador, и он также будет оснащен двигателем V12, но уже с дополнительными электромоторами. Компания объявила, что построила последний Aventador, автомобиль, который войдет в историю как последний Lamborghini, оснащенный исключительно двигателем V12.
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Источник:

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Метки: Aventador   Lamborghini   Lamborghini Aventador   авто   автомир   автомобили   спорткар   суперкар   
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1  комментарий
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Pioner76 Полчаса назад
И эти уже будет стиралки производить...
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