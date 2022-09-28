Конец чистокровной эры V12: Lamborghini прекращает производство Aventador

Компания Automobili Lamborghini объявила о завершении выпуска суперкара Aventador. Последним экземпляром стал родстер Aventador LP 780-4 Ultimae в специально разработанном студией персонализации Ad Personam светло-голубом оттенке, который отправится в Швейцарию. Таким образом Lamborghini попрощалась с культовой моделью, которая выпускалась более 10 лет и за это время успела разойтись по всему миру в количестве более 10 тысяч экземпляров.