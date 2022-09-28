Конец чистокровной эры V12: Lamborghini прекращает производство Aventador

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Lamborghini работает над преемником Aventador, и он также будет оснащен двигателем V12, но уже с дополнительными электромоторами. Компания объявила, что построила последний Aventador, автомобиль, который войдет в историю как последний Lamborghini, оснащенный исключительно двигателем V12.
Компания Automobili Lamborghini объявила о завершении выпуска суперкара Aventador. Последним экземпляром стал родстер Aventador LP 780-4 Ultimae в специально разработанном студией персонализации Ad Personam светло-голубом оттенке, который отправится в Швейцарию. Таким образом Lamborghini попрощалась с культовой моделью, которая выпускалась более 10 лет и за это время успела разойтись по всему миру в количестве более 10 тысяч экземпляров.
Lamborghini впервые представила Aventador, пришедший на смену модели Murciélago, в 2011 году под именем Aventador LP 700-4. Число 700 в названии указывало на количество лошадиных сил, цифра четыре — на полный привод, а LP (Longitudinale Posteriore) — на заднее продольное расположение мотора. За дизайн купе отвечал глава студии Centro Stile Lamborghini Филиппо Перини.
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Бывший генеральный директор марки Стефан Винкельманн при запуске Aventador назвал его «скачком на два поколения вперед с точки зрения дизайна и технологий, с исключительным набором уникальных инновационных технологий и просто ошеломляющими характеристиками».
За 11 лет Lamborghini построила 11 465 экземпляров суперкара, доставленных по всему миру. Он пережил восемь модификаций и более 10 лимитированных выпусков. Персонализацию у мастеров Ad Personam, которые разработали специально для Aventador 200 уникальных цветов и отделок, заказали 85 процентов клиентов.
Примечательно, что Lamborghini реализовала больше Aventador, чем всех предыдущих моделей с V12. На пятый год выпуска марка продала пятитысячный экземпляр: таким образом, уже тогда суперкар побил рекорд Murciélago. В 2020 году хозяина нашел Aventador с порядковым номером 10 000.
Модель оснащалась 6,5-литровым V-образным мотором с 12 цилиндрами, мощность которого составляла от 700 до 780 сил в разных версиях. Совместно с ним с агрегатом работает семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и система полного привода.
Источник:
АНТИФИШКИ
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