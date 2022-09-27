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Глупый таран маршрутки в Дагестане

Глупый таран маршрутки в Дагестане

Автор:
27 сентября 2022 14:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   разворот   
508
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Водитель "Гранты" неудачно развернулся на пешеходном переходе. Стоило активнее крутить рулём, а не давить быстрее на газ.

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лада   разворот   
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10  комментариев
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33k
Нанук Паналык 8 часов назад
Глюпый машин!Ишак всегда сам обходил!
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22
Артём 53 минуты назад
Только права купил?
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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19k
ЦСКА 3 часа назад
Глупый таран маршрутки в ДагестанеПосмотреть
Глупый таран маршрутки в Дагестане
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16k
Александр Н. 3 часа назад
Конкрэтно жи есть да!
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11k
кот базилий 7 часов назад
Похоже специально, "атамстыл" за что то.
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50k
Олег 7 часов назад
на, Уася!
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503
Максим Макашев 8 часов назад
нервишки то у джигита - ШАЛЯТ, ой как шалят
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335
fda кот базилий 2 часа назад
Да, 2 встречных ряда стоят, пропускают, думают, ему налево, никто не мешает, нна маршрутчик кланово неверный.
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