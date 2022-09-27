Глупый таран маршрутки в Дагестане

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Водитель "Гранты" неудачно развернулся на пешеходном переходе. Стоило активнее крутить рулём, а не давить быстрее на газ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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