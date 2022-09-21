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Балет на дороге: в ХМАО водителя закружило на мокром асфальте

Балет на дороге: в ХМАО водителя закружило на мокром асфальте

Автор:
21 сентября 2022 13:56
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   аквапланирование   везение   видео   дтп   повезло   
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Отличная гладкая дорога, но все же этому водителю стоило ехать помедленнее. Повезло, что никого не зацепил!

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   аквапланирование   везение   видео   дтп   повезло   
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10  комментариев
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Johnny Espoleto 2 часа назад
Никогда ещё так кирпичный завод не работал на полную мощность!
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104
Краснодар 17 минут назад
Балерун, наверное.
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49k
Олег Полчаса назад
Прям не водитель, а балерина
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1k
emporio_ss 48 минут назад
всё просто - этот дебил или дебилка на коробке автомате научилась рулить и всё! повезло что на крыше не оказалось это говно.
точно не помню но примерно от 70-95 км\ч при наезде в лужу ваша новая резина и старая тоже не успевает избавиться от воды из протекторов = ЭФФЕКТ СКОЛЬЖЕНИЯ.
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466
Андрей Сторожук emporio_ss 9 минут назад
Была раньше телепередача, называлась "После двухтысячного года", так вот там помимо состояния резины ещё наглядно доказали, что аквапланирование зависит от состояния амортизаторов. так что это комплексная проблема
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2k
Владимир 51 минуту назад
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Олег

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