Балет на дороге: в ХМАО водителя закружило на мокром асфальте

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Отличная гладкая дорога, но все же этому водителю стоило ехать помедленнее. Повезло, что никого не зацепил!
Источник:
АНТИФИШКИ
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точно не помню но примерно от 70-95 км\ч при наезде в лужу ваша новая резина и старая тоже не успевает избавиться от воды из протекторов = ЭФФЕКТ СКОЛЬЖЕНИЯ.