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20 сентября, на проспекте Карла Маркса 49-летний водитель «Датсун» при повороте налево не пропустил встречного мотоциклиста и устроил массовое ДТП.
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"Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля «Датсун», мужчина 1973 г.р., двигаясь по пр. Карла Маркса со стороны ул. Котовского, в районе строения № 34 при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Сузуки» под управлением мужчины 1986 г.р., который, уходя от столкновения, допустил наезд на стоящий автомобиль «Лексус», после чего – столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мазда-3» под управлением женщины 1985 г.р.
Двигавшийся за «Маздой-3» мотоцикл «Виктори Хаммер» под управлением мужчины 1989 г.р., во избежание столкновения, применил экстренное торможение, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла на проезжей части и столкновение с припаркованным автомобилем «Мазда СХ-9».
В результате ДТП водители мотоциклов доставлены в медицинское учреждение: у мужчины 1986 г.р. подозрения на перелом ноги, у мужчины 1989 г.р. – ушибы", — сообщили в управлении МВД России по Омской области.
Двигавшийся за «Маздой-3» мотоцикл «Виктори Хаммер» под управлением мужчины 1989 г.р., во избежание столкновения, применил экстренное торможение, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла на проезжей части и столкновение с припаркованным автомобилем «Мазда СХ-9».
В результате ДТП водители мотоциклов доставлены в медицинское учреждение: у мужчины 1986 г.р. подозрения на перелом ноги, у мужчины 1989 г.р. – ушибы", — сообщили в управлении МВД России по Омской области.
Видео с камеры наблюдения
Видео из салона «Мазда 3»
Источник:
АНТИФИШКИ
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Поворачивающий белый из тех, кто и камаз "не заметит" и будет перед ним перестраиваться и поворачивать с мыслями "меня видно, я начал/а маневр остановятся, обязаны"!
Для идиотов напишу, видео ускоренное
Просто глянь на повреждение мотоцикла, согнута вилки и морда побита, такое при 40 кмч может быть.
Ну, если есть часики, даже минутки с секундочками, то вина мотоциклиста 100%
Так что здесь полностью вина на автомобиле, без смягчающих.
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Для снижения скорости и остановки нужно время и расстояние, того чего в данном случае не было.
Цитата этого пункта вообще не в тему.