"Прибывшими на место сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель автомобиля «Датсун», мужчина 1973 г.р., двигаясь по пр. Карла Маркса со стороны ул. Котовского, в районе строения № 34 при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Сузуки» под управлением мужчины 1986 г.р., который, уходя от столкновения, допустил наезд на стоящий автомобиль «Лексус», после чего – столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Мазда-3» под управлением женщины 1985 г.р.



Двигавшийся за «Маздой-3» мотоцикл «Виктори Хаммер» под управлением мужчины 1989 г.р., во избежание столкновения, применил экстренное торможение, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла на проезжей части и столкновение с припаркованным автомобилем «Мазда СХ-9».



В результате ДТП водители мотоциклов доставлены в медицинское учреждение: у мужчины 1986 г.р. подозрения на перелом ноги, у мужчины 1989 г.р. – ушибы", — сообщили в управлении МВД России по Омской области.