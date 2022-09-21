FISHKINET
Сообщество Аварии 5939 постов • 516 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня Сразу два мотоциклиста закрыли сезон в Омске

Авария дня Сразу два мотоциклиста закрыли сезон в Омске

Автор:
21 сентября 2022 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   массовое дтп   мотоциклист   не уступил   
1136
1
2
20 сентября, на проспекте Карла Маркса 49-летний водитель «Датсун» при повороте налево не пропустил встречного мотоциклиста и устроил массовое ДТП.
Предыдущая часть

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   массовое дтп   мотоциклист   не уступил   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Серега 7 часов назад
низко летят, к дождю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Владимир 51 минуту назад
Почему то бильярд напомнило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka 4 часа назад
Сам не люблю эти летающие снаряды! Но по видео мотик вроде не летел на первой космической и фара горела видно далеко!
Поворачивающий белый из тех, кто и камаз "не заметит" и будет перед ним перестраиваться и поворачивать с мыслями "меня видно, я начал/а маневр остановятся, обязаны"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 5 часов назад
Классика, левый поворот и не пропусти.
Для идиотов напишу, видео ускоренное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
24k
Павел Плеханов 7 часов назад
Я к двухколёсным критически отношусь. Но здесь мотоциклисту предъявить нечего. Фара горит, скорость не космическая, вполне заметен.
Так что здесь полностью вина на автомобиле, без смягчающих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

358890



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела
Отдел кадров: будни самого ненавистного отдела
Набирающие популярность в сообществах
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько они опасны
Роскачество проведет исследование популярных игрушек Хагги Вагги и узнает, насколько...
В США представили первый летающий мотоцикл
В США представили первый летающий мотоцикл
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда не можешь поцеловать человека

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#автомир#дтп#позитив#улыбнуло#СССР#США#маразм
#фото#история#животные#прикол#аварии#фотографии#авто аварии#факты#Ynews#авария дня
#подборка#интересное#люди#в мире#картинки#Россия#Приколы#похороны#мотоциклист#Вещи
Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Непревзойденное советское кино: как выглядит идеальный герой ушедшей эпохи? Авария дня. Мотоциклисты перелетели через фургон Авария дня. Мотоциклисты перелетели через фургон Авария дня. Массовая авария в центре Калуги Авария дня. Массовая авария в центре Калуги Авария дня. Момент массового ДТП в Чувашии Авария дня. Момент массового ДТП в Чувашии Авария дня. Столкновение трёх автомобилей в Соликамске Авария дня. Столкновение трёх автомобилей в Соликамске Авария дня. Две легковушки и три автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске Авария дня. Две легковушки и три автобуса столкнулись в Южно-Сахалинске

На что жалуетесь?

Вернуться