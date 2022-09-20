«Я знаю здесь абсолютно все камеры»: молодой сотрудник полиции, который любит ездить по обочине

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Обочечник из Орла обиделся на то, что активисты перекрыли ему проезд, он показал средний палец и подрезал обидчиков. Выяснилось, что за рулем находился сотрудник полиции!
Источник:
АНТИФИШКИ
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