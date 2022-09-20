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«Я знаю здесь абсолютно все камеры»: молодой сотрудник полиции, который любит ездить по обочине

«Я знаю здесь абсолютно все камеры»: молодой сотрудник полиции, который любит ездить по обочине

Автор:
20 сентября 2022 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   авто   автохам   видео   мелкое дтп   обочечник   подрезал   учитель на дороге   
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Обочечник из Орла обиделся на то, что активисты перекрыли ему проезд, он показал средний палец и подрезал обидчиков. Выяснилось, что за рулем находился сотрудник полиции!

Источник:

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Метки: Mercedes   авто   автохам   видео   мелкое дтп   обочечник   подрезал   учитель на дороге   
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6  комментариев
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8k
SSD 53 минуты назад
...бывший сотрудник полиции, его уволили недавно.)
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23k
MrGod Полминуты назад
Этот спалился со слабоумием а сколько ещё шифруется их в органах?
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8k
Ntvl 9 минут назад
карьера закончилась на стадии сопляка
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11k
Kostick Полчаса назад
какого менеджера? во вкусно и точка взяли бы))) талпайоп сказочный.
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
Глупо в форме вести себя подобным образом. Даже удостоверением лучше лишний раз не светить. А тут провоцирует аварию.
Нарушил? Да с кем не бывает. Ответь. А учить кого-то? Сам ведь будешь виноват, так как молодой ещё и заступников нет.
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9k
Игорь Полчаса назад
вот дегенерат, надеюсь уже ищет работа менеджера по продажам
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