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В Крыму продают советский лимузин ЗИЛ, принадлежавший семье Михаила Горбачёва

В Крыму продают советский лимузин ЗИЛ, принадлежавший семье Михаила Горбачёва

Автор:
07 сентября 2022 14:55
Сообщество : Автомир
Метки: Горбачев   ЗИЛ   ЗиЛ-4104.   Михаил Горбачев   авто   автомобили   лимузин   продажа авто   
773
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«Членовоз» ЗИЛ-4104 1989 года выпуска продают в Симферополе. Продавец сообщает, что лимузин принадлежал семье Михаила Горбачёва.
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Источник:

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Метки: Горбачев   ЗИЛ   ЗиЛ-4104.   Михаил Горбачев   авто   автомобили   лимузин   продажа авто   
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10  комментариев
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6k
Том Сойер 3 часа назад
Зачем было наклеивать российский герб? Это автомобиль совсем из другой эпохи......
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8k
Billi_Bons 21 минуту назад
Что-то не припомню при Горбачёве в качестве государственного символа двуглавого орла.
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−4
Alexander Morkovkin 45 минут назад
В Крыму сейчас продают все, что можно оторвать от пола)))
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4k
Frank Borman 2 часа назад
Хорошо жил мистер Горби. Видно, предательство хорошо оплачивается.
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26k
Юрьевич 2 часа назад

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26k
Юрьевич 2 часа назад
"За годы эксплуатации автомобиль никогда не реставрировали, сохранив полностью заводскую комплектацию. По словам продавца, лимузин никогда не реставрировали. При этом после покупки машину обслуживали на заводе Лихачёва."

Ага, и герб тоже оригинальный, 1989 года выпуска?


Это из разряда - "Нэ бит, нэ крашэн, мамой клянусъ, да!"
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39k
jonnyD 2 часа назад
Это не ЗИЛ-4104 , в 1988 году уже была новая модель - ЗИЛ-41047 . А вообще раритет шопесец , всего было произведено 128 экземпляров лимузинов ЗИЛ-41047.
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785
ChePaev 2 часа назад
каждый кто продает правительственный ЗИЛ утверждает, что он принадлежал Горбачеву))) Все Политбюро ездило на таких ЗИЛах. У меня тетка живет на улице Поклонная (параллельная с Кутузовским проспектом) я когда раньше был у нее в гостях и в 90-х ходил гулять по району с ее собакой, возле подъездов домов стоящих вдоль Кутузовского проспекта полно стояло таких ЗИЛов.
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7k
Shtoppi 3 часа назад
Почему мне кажется что продавец лукавит как дышит о том что лимузин принадлежал семье предателя? Может потому что задрать ценник после смерти меченного очень заманчиво для этого барыги.
И еще вопрос есть: "Откуда у семьи иуды машина с Российской гос. символикой на кузове"?
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