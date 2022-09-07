В Крыму продают советский лимузин ЗИЛ, принадлежавший семье Михаила Горбачёва

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«Членовоз» ЗИЛ-4104 1989 года выпуска продают в Симферополе. Продавец сообщает, что лимузин принадлежал семье Михаила Горбачёва.
За годы эксплуатации автомобиль никогда не реставрировали, сохранив полностью заводскую комплектацию. По словам продавца, лимузин никогда не реставрировали. При этом после покупки машину обслуживали на заводе Лихачёва.
Судя по фотографиям, ЗИЛ действительно пребывает в идеальном состоянии. На черном лакокрасочном покрытии, а также хромированных деталях лимузина нет ни единого дефекта. В таком же превосходном состоянии сохранился и черный кожаный салон автомобиля, дополненный деревянной отделкой панелей интерьера и красным напольным покрытием.
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Советская машина ранее принадлежала семье Михаила Горбачёва. В зимние периоды автомобиль хранили в отапливаемом гараже. Под капотом лимузина находится 7,7-литровый бензиновый V8, отдача которого составляет 315 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической трансмиссией. За идеально сохранившийся ЗИЛ с пробегом чуть больше 73 000 километров продавец, который владеет машиной последние десять лет, собирается выручить 20 миллионов рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ага, и герб тоже оригинальный, 1989 года выпуска?
Это из разряда - "Нэ бит, нэ крашэн, мамой клянусъ, да!"
И еще вопрос есть: "Откуда у семьи иуды машина с Российской гос. символикой на кузове"?