В Крыму продают советский лимузин ЗИЛ, принадлежавший семье Михаила Горбачёва

Судя по фотографиям, ЗИЛ действительно пребывает в идеальном состоянии. На черном лакокрасочном покрытии, а также хромированных деталях лимузина нет ни единого дефекта. В таком же превосходном состоянии сохранился и черный кожаный салон автомобиля, дополненный деревянной отделкой панелей интерьера и красным напольным покрытием.