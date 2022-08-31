Chevrolet Camaro IROC-Z 1987 года с пробегом 900 километров стоит столько же, сколько новый Camaro ZL1

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Современный Camaro от Chevrolet, возможно, борется за продажи с Ford Mustang и Dodge Challenger, но, похоже, поклонники Chevy более чем счастливы потратить большие деньги за прекрасные образцы 1980-х годов.
На портале «Bring a Trailer» регулярно появляются любопытные объявления: на этот раз на онлайн-торги выставлен Chevrolet Camaro IROC-Z образца 1987 года, причем почти без пробега.
Заметим, что пакет IROC-Z предлагался для Camaro Z28 с восемьдесят пятого. Он включал в себя перенастроенную подвеску и ряд дополнительного оборудования. В свое время это был самый продвинутый вариант модели.
Запечатленная на фотографиях двухдверка имеет красную окраску кузова. Она оснащена 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 218 л.с., работающим в тандеме с механической коробкой передач.
По техпаспорту такая связка агрегатов обеспечивает машине разгон с 0-100 км/ч за 7,0 секунды, что по меркам восьмидесятых было весьма неплохо, а сейчас уже не впечатляет.
Зато данный экземпляр модели почти не эксплуатировался: за минувшие 35 лет на нем проехали всего 569 миль (916 км). А вот почему так произошло — не уточняется.
В описании лота говорится, что будучи новым Камаро был отгружен клиенту из Калифорнии. При этом уже в восемьдесят восьмом владелец поставил автомобиль в гараж, где он и простоял вплоть до недавнего времени.
До наших дней Camaro IROC-Z сохранился в полностью оригинальном состоянии, и в настоящий момент за «капсулу времени» уже готовы заплатить 67 000 долларов.
Торги продлятся еще три дня, так что финальный ценник может оказаться еще выше. К слову, за новый Camaro ZL1 в Штатах просят $64 395.
Торги продлятся еще три дня, так что финальный ценник может оказаться еще выше. К слову, за новый Camaro ZL1 в Штатах просят $64 395.
Источник:
АНТИФИШКИ
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