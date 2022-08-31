Chevrolet Camaro IROC-Z 1987 года с пробегом 900 километров стоит столько же, сколько новый Camaro ZL1

До наших дней Camaro IROC-Z сохранился в полностью оригинальном состоянии, и в настоящий момент за «капсулу времени» уже готовы заплатить 67 000 долларов.



Торги продлятся еще три дня, так что финальный ценник может оказаться еще выше. К слову, за новый Camaro ZL1 в Штатах просят $64 395.