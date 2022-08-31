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Chevrolet Camaro IROC-Z 1987 года с пробегом 900 километров стоит столько же, сколько новый Camaro ZL1

Chevrolet Camaro IROC-Z 1987 года с пробегом 900 километров стоит столько же, сколько новый Camaro ZL1

Автор:
31 августа 2022 10:40
Сообщество : Автомир
Метки: Camaro   Chevrolet   Chevrolet Camaro   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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Современный Camaro от Chevrolet, возможно, борется за продажи с Ford Mustang и Dodge Challenger, но, похоже, поклонники Chevy более чем счастливы потратить большие деньги за прекрасные образцы 1980-х годов.

Источник:

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Метки: Camaro   Chevrolet   Chevrolet Camaro   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   ретро авто   
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