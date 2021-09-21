Удивительно, но кто-то только что заплатил 56000 долларов за Chevrolet Camaro 1987 года выпуска

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Продажи нового Chevrolet Camaro катастрофически падают, но спрос на классические IROC из 80-х годов кажется высоким. Если вам нужны доказательства, просто взгляните на этот Camaro Z/28 IROC-Z 1987 года выпуска, который только что был продан на Bring a Trailer за 56000 долларов.
С молотка ушел Chevrolet Camaro Z28 в «заряженной» версии IROC-Z, отличающейся от стандартной спортивным шасси и более мощным мотором. Финальная ставка составила 56 тысяч долларов, или четыре миллиона рублей, что в два с лишним раза больше, чем в США просят за новый Camaro в начальной версии — 25 тысяч долларов. Причина такой цены не только в идеальном состоянии спорткара 1987 года, но и в богатом оснащении.
В арсенале проданного Chevrolet Camaro Z28 IROC-Z – Т-образная крыша со съемными стеклянными панелями, электрические стеклоподъемники и замки, а также оригинальные 16-дюймовые колесные диски из алюминия с покрышками Goodyear Eagle VR50.
В салоне желтой «двухдверки» установлены заводские кресла-«ковши», тоже отлично сохранившиеся, и кассетная магнитола Delco с радио и графическим эквалайзером. Также имеется встроенный обогреватель заднего стекла.
В движение 34-летний Camaro IROC-Z приводится 5,7-литровым V8 L98, выдающим порядка 250 лошадиных сил, который он делил с мощнейшей версией Chevrolet Corvette C4 в конце 80-х годов. Кроме этого, такой Camaro оснащен четырехдиапазонной автоматической коробкой передач, спортивной подвеской и дифференциалом повышенного трения.
На одометре спорткара – 3,2 тысячи километров пробега, причем за последние пять лет жизни он наездил всего 130 километров. Однако по данным базы для проверки истории машин Carfax, реальный пробег Camaro мог быть скручен в 2003 году.
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