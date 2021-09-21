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Удивительно, но кто-то только что заплатил 56000 долларов за Chevrolet Camaro 1987 года выпуска

Удивительно, но кто-то только что заплатил 56000 долларов за Chevrolet Camaro 1987 года выпуска (25 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: Camaro   Chevrolet   Chevrolet Camaro   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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Продажи нового Chevrolet Camaro катастрофически падают, но спрос на классические IROC из 80-х годов кажется высоким. Если вам нужны доказательства, просто взгляните на этот Camaro Z/28 IROC-Z 1987 года выпуска, который только что был продан на Bring a Trailer за 56000 долларов.

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Метки: Camaro   Chevrolet   Chevrolet Camaro   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   
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3  комментария
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Максим 2 часа назад
А мне нравятся старые автомобили, правда не по такой цене. Самая большая проблема в обслуживании, в котором они нуждаются и отсутствии качественных запасных частей.
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Ruk 2 часа назад
только идиоты обращают внимание на пробег. нормальные люди смотрят состояние
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