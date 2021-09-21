Удивительно, но кто-то только что заплатил 56000 долларов за Chevrolet Camaro 1987 года выпуска

С молотка ушел Chevrolet Camaro Z28 в «заряженной» версии IROC-Z, отличающейся от стандартной спортивным шасси и более мощным мотором. Финальная ставка составила 56 тысяч долларов, или четыре миллиона рублей, что в два с лишним раза больше, чем в США просят за новый Camaro в начальной версии — 25 тысяч долларов. Причина такой цены не только в идеальном состоянии спорткара 1987 года, но и в богатом оснащении.