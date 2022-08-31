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BMW 2002 Turbo: шкатулка с эмоциями начала 1970-х

BMW 2002 Turbo: шкатулка с эмоциями начала 1970-х

Автор:
31 августа 2022 10:13
Сообщество : Автомир
Метки: 2002 Turbo   BMW   BMW 2002 Turbo   авто   автомир   автомобили   ретро авто   тест-драйв   
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Крайне эмоциональный, а главное — современный обзор первой серийной модели BMW с турбонаддувом. Да, речь о купе 2002 Turbo, которое появилось в самый разгар масштабного топливного кризиса и произвело фурор на Франкфуртском автосалоне в далёком 1973 году.

Источник:

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Метки: 2002 Turbo   BMW   BMW 2002 Turbo   авто   автомир   автомобили   ретро авто   тест-драйв   
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