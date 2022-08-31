BMW 2002 Turbo: шкатулка с эмоциями начала 1970-х

Всё кажется привычным, когда вы едете по городу, но если указатель датчика наддува устремляется вправо, в вашем распоряжении оказывается зажигательная маленькая ракета. Ранее я говорил о неком нетерпении, однако — несмотря на то, как далеко мы продвинулись в развитии технологий наддува с 1970-х годов, — я всё ещё считаю, что турболаг в подобных случаях — это то, чем нужно наслаждаться. Аналогичным образом ситуация обстоит и с механической коробкой передач, противопоставляемой быстрой автоматической — нет смысла рассуждать о том, какая из них работает лучше, но что, в конце концов, такого захватывающего в исключительной эффективности? Технологический прогресс — это прекрасно, и я ни в коем случае не разделяю позицию луддитов (Википедия, настало твоё время: «Лудди́ты — участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины вытесняли из производства людей, что приводило к технологической безработице. Часто протест выражался в погромах и разрушении машин и оборудования»), когда речь заходит о продвинутых автомобилях, но, с учетом всего вышесказанного, я бы предпочёл самостоятельно находить баланс между переключением передач и подачей газа для управления турболагом, чем перекладывать всё больше и больше своих обязанностей на машину. Ждать, пока проснётся улитка — это половина удовольствия, когда у тебя старая машина с турбонаддувом. Вероятно, сторонники лага — тайные мазохисты, считающие, что десерт станет вкуснее, если для начала съесть немного брокколи, или, может быть, нам просто нравятся автомобили с некой индивидуальностью.