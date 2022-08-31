BMW 2002 Turbo: шкатулка с эмоциями начала 1970-х

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Крайне эмоциональный, а главное — современный обзор первой серийной модели BMW с турбонаддувом. Да, речь о купе 2002 Turbo, которое появилось в самый разгар масштабного топливного кризиса и произвело фурор на Франкфуртском автосалоне в далёком 1973 году.
А как иначе, если 2-литровый двигатель маленького купе массой всего 1080 килограммов развивал 170 лошадиных сил в то время, когда отдача базовой модели Porsche 911 не превышала 130?
Перевод статьи издания petrolicious.com
Перевод статьи издания petrolicious.com
Моя нога упёрлась в пол. Педаль, которой почти полвека, максимально глубоко погружена в разглаженный временем ворс ковра. Я ловлю себя на мысли о том, что хочу открыть дроссельную заслонку ещё больше, прекрасно осознавая, что если давить на газ сильнее, ничего всё равно не изменится. Мне во что бы то ни стало нужно загнать стрелку тахометра в красную зону, и я ничего не могу поделать с тем, что становлюсь немного нетерпеливым, ведь отдача настолько хороша. Производительность этой маленькой баварской коробочки основывается на классическом турбонаддуве, постоянном круговороте ожидания и вознаграждения.
Мчась за рулём этой BMW 2002 Turbo 1974 года выпуска — одной из 43, поставленных в Великобританию, — через сельскую местность Котсуолда, вы проведёте день в играх с наддувом и погонях. Независимо от комплектации, шасси модели 2002 делает процесс вождения крайне увлекательным, а топовая версия Turbo повышает градус восприятия, не внося фундаментальных изменений.
Всё кажется привычным, когда вы едете по городу, но если указатель датчика наддува устремляется вправо, в вашем распоряжении оказывается зажигательная маленькая ракета. Ранее я говорил о неком нетерпении, однако — несмотря на то, как далеко мы продвинулись в развитии технологий наддува с 1970-х годов, — я всё ещё считаю, что турболаг в подобных случаях — это то, чем нужно наслаждаться. Аналогичным образом ситуация обстоит и с механической коробкой передач, противопоставляемой быстрой автоматической — нет смысла рассуждать о том, какая из них работает лучше, но что, в конце концов, такого захватывающего в исключительной эффективности? Технологический прогресс — это прекрасно, и я ни в коем случае не разделяю позицию луддитов (Википедия, настало твоё время: «Лудди́ты — участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины вытесняли из производства людей, что приводило к технологической безработице. Часто протест выражался в погромах и разрушении машин и оборудования»), когда речь заходит о продвинутых автомобилях, но, с учетом всего вышесказанного, я бы предпочёл самостоятельно находить баланс между переключением передач и подачей газа для управления турболагом, чем перекладывать всё больше и больше своих обязанностей на машину. Ждать, пока проснётся улитка — это половина удовольствия, когда у тебя старая машина с турбонаддувом. Вероятно, сторонники лага — тайные мазохисты, считающие, что десерт станет вкуснее, если для начала съесть немного брокколи, или, может быть, нам просто нравятся автомобили с некой индивидуальностью.
У 2002 Turbo есть характер. Я не буду уделять слишком много времени истории модели, эта тема обсуждалась бесчисленное количество раз — она была представлена на Франкфуртском автосалоне в 1973 году благодаря стараниям Боба Лутца, и считается первой серийной BMW с турбонаддувом, созданной на основе чрезвычайно успешной 2002 tii… — вы наверняка знаете эту историю.
Данный экземпляр говорит сам за себя. Его первый владелец, Джон Купер (в этом имени определённо что-то есть…), увидел в Turbo потенциал раллийного автомобиля, а потому оснастил его дополнительными фарами, усилил кузов прочным каркасом безопасности и сделал его участником чемпионата Manx International Rally 1974 на острове Мэн, где до сих пор проводятся яростные соревнования, которые за много лет выигрывали такие спортсмены, как Ари Ватанен и Колин Макрей. После ралли BMW отправилась к мастерам Alpina в Великобританию, где прошла всестороннюю проверку, прежде чем снова стать дорожным автомобилем. Затем снова сменила владельца и, наконец, отправилась на хранение, где провела больше 10 лет. С тех пор её успели восстановить ещё раз с использованием оригинальных запчастей BMW.
Прежде чем отправиться на тест-драйв, я представлял, каково было бы участвовать на этой машине в гонках на острове Мэн, как мой шлем ударялся бы о клетку в моменты прохождения шпилек — и этого уже достаточно, чтобы я по-настоящему взволновался перед нашей встречей. После прогрева и повторного привыкания к вертикальной посадке я решил, что пришло время узнать, на что способна 2002.
Я имел дело с более быстрыми и мощными машинами, но в этой есть что-то неуловимое и приятное. Фокус, который эта штука проделывает с принудительной индукцией, на самом деле ощущается как взлёт. Это не безумное ускорение, если быть точным, однако решительности, с которой вы ступаете на территорию Джекила (вероятно, автор имел ввиду персонажа готической повести «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», написанную шотландским писателем Робертом Стивенсоном, про уважаемого английского доктора Генри Джекила, внутри которого скрывается чудовищная личность по имени Эдвард Хайд), достаточно, чтобы разгон ощущался так же эмоционально, как у автомобиля, разменивающего сотню в два раза быстрее.
Всякий раз, когда я правильно выхожу из поворота и ловлю волну наддува, машина награждает меня: голова прижимается к креслу, а руль будто отодвигается в противоположную сторону. Боковые валики сидений достаточно хороши, но вам нужно быть готовым ко множеству продольных колебаний. На участках с неоднородным асфальтом бодрый Биммер оказался жёстче, чем я ожидал, и в целом весьма подробно демонстрировал изъяны покрытия.
Неровности, провалы, ямки и любые другие дефекты транслируются через руль, а послушный автомобиль всегда с радостью выполняет команды своего водителя. Это вызывает захватывающие чувства на любой скорости, в то время как всякое ускорение ещё глубже погружает вас в мир картинга. Автомобиль вознаграждает за смелость. Удерживайте высокие обороты, вставайте на траекторию, не трусьте. Это не та смелость, которая требуется для отжига на мощном современном спорткаре, но она не менее волнительна. 2002 Turbo — отнюдь не медленная, но и быстрой её тоже не назовёшь. Это что-то вроде экстремально быстрой езды на медленном автомобиле. Это не базовый Ford Escort, на котором вы учились водить, но и не Porsche с приставкой Turbo.
У неё определенно больше общего с последним. Подобный всплеск мощности кажется знакомым. И здесь он вызывает такую же привычку, как и в любом другом турбогерое из прошлого. Я просто не могу оторваться от датчика наддува, постоянно стараясь направить стрелку в заветную точку. Он заставляет меня вести BMW с большей внимательностью и концентрацией, чем любую другую дорожную машину. Этой малышкой легко управлять, но раскрытие её истинного потенциала требует немалых усилий.
Я стараюсь заправлять машину в повороты без резких движений, сохраняя максимальное равновесие, чтобы мозг продолжал вырабатывать дофамин. Вклю́чите слишком высокую передачу или начнёте сбрасывать скорость ближе к апексу — и происходящее может напомнить вам ожидание автобуса. Если позволить оборотам упасть, заезд станет похожим на скучную поездку по магазинам.
Как и остальные «старички» с турбонаддувом, 2002 Turbo — это своего рода уловка-22 (у американского писателя Джозефа Хеллера есть одноимённый роман, известный возникшим в нём логическим парадоксом между взаимоисключающими правилами). То, что делает её такой привлекательной, также делает её утомительной для нетерпеливых. Не могу объяснить это иначе. Даже среди знаменитых моделей с рядными шестёрками, эта BMW кажется мне машиной для водителя, которую не стыдно поставить бок о бок с легендой вроде M3 E30. Вероятно, это как сравнивать сладкое красное яблоко с кислым и зелёным, но с точки зрения вовлечённости Turbo — более увлекательный и яркий автомобиль.
Оригинальная публикация с текстом и фотографиями журналиста Уилла Бродхеда лежит на сайте издания petrolicious.com
Источник:
АНТИФИШКИ
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