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Транспортные гифки

Транспортные гифки

Автор:
18 августа 2022 20:04
Метки: gif   гифки   транспорт   
438
18
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10k
Ivan 7 часов назад
И видел я сон... И сон ускользнул от меня....
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70k
Viktor 5 часов назад
Гремя огнем, сверкая блеском стали
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин
И Ворошилов в бой нас поведет!

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