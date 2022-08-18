Классический кабриолет Saab 900 Turbo в идеальном состоянии продали за 145 тысяч долларов

У участника торгов были свои причины предпочесть новым автомобилям 35-летний Saab.



Во-первых, Saab почти можно назвать «капсулой времени». За три с половиной десятка лет кабриолет почти не выезжал из гаража и успел наездить всего 396 километров. Кроме этого, он явно очень бережно хранился: на кузове цвета Cherry Red не видно ни одного скола или царапины. Черный пластик в салоне тоже сохранился в идеальном состоянии, как и кожаная обивка кресел без единой потертости.