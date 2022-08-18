Классический кабриолет Saab 900 Turbo в идеальном состоянии продали за 145 тысяч долларов

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Saab занимает особое место во многих сердцах, не в последнюю очередь у шведов. Но на днях был обнаружен самый большой поклонник Saab — покупатель кабриолета Saab 900 Turbo 1987 года выпуска. Мужчина заплатил 145 тысяч долларов за экземпляр в идеальном состоянии.
У участника торгов были свои причины предпочесть новым автомобилям 35-летний Saab.
Во-первых, Saab почти можно назвать «капсулой времени». За три с половиной десятка лет кабриолет почти не выезжал из гаража и успел наездить всего 396 километров. Кроме этого, он явно очень бережно хранился: на кузове цвета Cherry Red не видно ни одного скола или царапины. Черный пластик в салоне тоже сохранился в идеальном состоянии, как и кожаная обивка кресел без единой потертости.
Во-первых, Saab почти можно назвать «капсулой времени». За три с половиной десятка лет кабриолет почти не выезжал из гаража и успел наездить всего 396 километров. Кроме этого, он явно очень бережно хранился: на кузове цвета Cherry Red не видно ни одного скола или царапины. Черный пластик в салоне тоже сохранился в идеальном состоянии, как и кожаная обивка кресел без единой потертости.
В списке оснащения автомобиля — складная крыша с электроприводом, кондиционер, подогрев передних сидений, круиз-контроль, электростеклоподъемники, фирменные коричневые коврики и заводская кассетная стереосистема Clarion с эквалайзером. Серебристые легкосплавные диски размерностью 15 дюймов «обуты» в шины Pirelli P6, но продавец порекомендовал заменить их перед выездом на дороги из-за возраста.
В движение Saab приводит двухлитровый турбомотор B202, развивающий около 162 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента. Пару ему составляет пятиступенчатая «механика». Перед продажей автомобилю очистили топливный бак, промыли систему охлаждения, заменили масло и болты крепления головки блока цилиндров.
Во-вторых, как пояснил победитель аукциона, Saab имеет для него сентиментальное значение: такой кабриолет был его первой машиной, на котором он возил жену на первое свидание. В отличие от предыдущего владельца, он собирается ездить на нем по крайней мере раз в год — на годовщину свадьбы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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