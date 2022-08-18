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Классический кабриолет Saab 900 Turbo в идеальном состоянии продали за 145 тысяч долларов

Классический кабриолет Saab 900 Turbo в идеальном состоянии продали за 145 тысяч долларов

Автор:
18 августа 2022 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Saab   авто   автомир   автомобили   кабриолет   капсула времени   янгтаймер   
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Saab занимает особое место во многих сердцах, не в последнюю очередь у шведов. Но на днях был обнаружен самый большой поклонник Saab — покупатель кабриолета Saab 900 Turbo 1987 года выпуска. Мужчина заплатил 145 тысяч долларов за экземпляр в идеальном состоянии.

Источник:

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Метки: Saab   авто   автомир   автомобили   кабриолет   капсула времени   янгтаймер   
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1  комментарий
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tutu 3 часа назад
это вещь!
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