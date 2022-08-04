«Ну что, посоревновались?»: небольшое ДТП с наглым водителем минивэна в ОмскеВодитель премиальной маршрутки Toyota Alphard очень расстроился из-за того, что ему не позволили перестроиться правее. Он догнал своего обидчика и устроил небольшое ДТП.