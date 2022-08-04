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Участок дороги с сужением требует особого внимания. Водитель "Поло" не успел вовремя перестроиться и хотел любыми способами вклиниться перед автомобилем с регистратором. В итоге пострадал ни в чём неповинный водитель со встречной полосы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Уверен, была предыстория, которую нам не показали, потом как и рег, тоже шибко принципиально пытался устроить ДТП.
автору : принципиальность это хорошо, нужная вещь, но не на гране абсурда и идиотизма.
Вчера был пост когда в наглую микроавтобус влезал в ряд...вот там он виноват однозначно, вот это хамство и наглость и я поддерживал рега в том случае... а сейчас другое)