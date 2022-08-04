70-летний Rolls-Royce Wraith в неплохом состоянии продают в Москве

Первым владельцем данной машины был некий швейцарский банкир. В 1980-х годах он продал автомобиль в Германию, где Rolls-Royce Silver Wraith находился в частной коллекции. В начале 2000-х годов автомобиль прошел полную реставрацию основных агрегатов и обновление лакокрасочного покрытия в профильной мастерской, после чего в 2001 году был продан и ввезен в РФ.