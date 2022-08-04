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70-летний Rolls-Royce Wraith в неплохом состоянии продают в Москве

70-летний Rolls-Royce Wraith в неплохом состоянии продают в Москве

Автор:
04 августа 2022 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Wraith   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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В Москве появилось объявление о продаже Rolls-Royce Silver Wraith, которая была выпущена в далёком 1952 году. Модель стала одной из первых, разработанных британской компанией после Второй мировой войны.
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Источник:

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Метки: Rolls Royce   Rolls-Royce Wraith   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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3  комментария
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11k
Джон Уик Полчаса назад
Не интересно. Я то думал он в оригинале а он оказывается штопаный.
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Григорий 9 минут назад
как и подобало моделям Rolls-Royce с незапамятных пор, в 1952 году эта машина покинула завод исключительно в виде одного только шасси
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8
Юрий Юрьев 20 минут назад
Судя по направлению дворников, руль изначально был с права! зачем на таких авто руль переставлять? уже явно не оригинал!
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