70-летний Rolls-Royce Wraith в неплохом состоянии продают в Москве

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В Москве появилось объявление о продаже Rolls-Royce Silver Wraith, которая была выпущена в далёком 1952 году. Модель стала одной из первых, разработанных британской компанией после Второй мировой войны.
В столице на продажу выставили модель Rolls-Royce Silver Wraith. Продавец машины отмечает, что как и подобало моделям Rolls-Royce с незапамятных пор, в 1952 году эта машина покинула завод исключительно в виде одного только шасси, без кузова, — состоятельному покупателю нужно было заказать для автомобиля кузов по собственному вкусу и предпочтению. Для этого Rolls-Royce Silver Wraith кузов построили в Стокгольме в мастерской Густава Нордберга.
Первым владельцем данной машины был некий швейцарский банкир. В 1980-х годах он продал автомобиль в Германию, где Rolls-Royce Silver Wraith находился в частной коллекции. В начале 2000-х годов автомобиль прошел полную реставрацию основных агрегатов и обновление лакокрасочного покрытия в профильной мастерской, после чего в 2001 году был продан и ввезен в РФ.
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В оснащении Rolls-Royce Silver Wraith находится 4,6-литровый бензиновый силовой агрегат, который по паспортным данным выдаёт 140 л.с. В паре с мотором работает механическая коробка передач и задний привод.
Заявленный пробег Rolls-Royce Silver Wraith составляет 95 тыс. 013 километров. Сообщается, что машина стоит на учёте и готова к эксплуатации. Стоимость раритетного автомобиля 10,5 миллионов рублей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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