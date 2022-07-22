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На трассе в Приуральском районе 45-летний водитель автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником «Тойота». Виновник погиб на месте ДТП.
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В «Тойоте» в момент аварии находился ребёнок. Мальчик, ему 9 лет, находился в специальном кресле и отделался легкими ушибами.
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АНТИФИШКИ
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