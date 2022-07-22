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Авария дня. Смертельное лобовое столкновение на Ямале

Авария дня. Смертельное лобовое столкновение на Ямале

Автор:
22 июля 2022 11:51
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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На трассе в Приуральском районе 45-летний водитель автомобиля «Рено» выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником «Тойота». Виновник погиб на месте ДТП.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   смертельное дтп   
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8  комментариев
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2k
GROMOZEKA 3 часа назад
Крузак вещь.
Рама решает.
Малышу здоровья
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Karelian Полчаса назад
Ну вот, теперь на ремонт кукурузера с наследников деньги выбивать.
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853
IOON 3 часа назад
жаль только круз и его пассажиров, лучше бы столб себе нашел ушлепок на логане...
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193
Филипп Преображенский 3 часа назад
Восстановление Крузака обойдется дороже похорон быдла.
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16k
Роберт Шекли 3 часа назад
Лучше бы Камаз вместо Тойоты
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5k
Roman 4 часа назад
Гравийка, она такая - суеты не любит.
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
Неожиданно. Сам чуть не обделался....
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Олег

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