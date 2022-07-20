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Zuk: малотоннажный грузовичок из Польши

Zuk: малотоннажный грузовичок из Польши

Автор:
20 июля 2022 12:08
Сообщество : Автомир
Метки: Zuk   авто   автомир   автомобили   
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Встав на социалистический путь развития, Польша во многом ориентировалась на «старшего брата» — Советский Союз. Однако в отличие от СССР, в ПНР имелось множество частных фермерских хозяйств, которым требовались легкие коммерческие грузовики.

Источник:

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Метки: Zuk   авто   автомир   автомобили   
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3  комментария
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Алексей 19 минут назад
А они когда-нибудь были не ржавые насквозь. Мне 47, но ещё в детстве мне они запомнились ржавыми вёдрами.
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516
Александр 23 минуты назад
Не знаю как в др моделях, а в цельнометал были деревянные полы. Удобно, сгнили, переложил пол.
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32k
a.fey Полчаса назад
У Жука еще сестра была. Нюшкой звали. И двигатель талой же. S21 - польская модернизация М-20.
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