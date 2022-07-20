Zuk: малотоннажный грузовичок из Польши

Жуки зарекомендовали себя как довольно неприхотливые и выносливые машины. Опять же в их активе значилась порядком устаревшая, но хорошо знакомая нашим ремонтникам конструкция. Из недостатков водители отмечали неважную управляемость и неэффективную тормозную систему, что учитывая возраст шасси было совсем не удивительно.



Несмотря на ввод в строй автозаводов РАФ и ЕрАЗ, импорт польских автомобилей в нашу страну не прекращался вплоть до 1991 года. В новой демократической Польше, Жуки продолжали исправно выпускаться до 1998 года. Всего по официальным данным было изготовлено 587500 автомобилей.