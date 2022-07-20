Zuk: малотоннажный грузовичок из Польши

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Встав на социалистический путь развития, Польша во многом ориентировалась на «старшего брата» — Советский Союз. Однако в отличие от СССР, в ПНР имелось множество частных фермерских хозяйств, которым требовались легкие коммерческие грузовики.
В нашей стране спрос на такие машины также имелся, но не в аграрном секторе, а в торговой сфере и предприятиях бытового обслуживания. Для его удовлетворения в середине 1950-х поляки организовали производство и экспорт грузовых автомобилей под маркой Zuk (Жук).
Zuk A-03
Первый прототип FSC Zuk A-03 был построен в 1957 году. Это был автомобиль вагонной компоновки с кабиной над двигателем и кузовом типа пикап с задним откидным бортом. Боковины кузова были сплошными, в результате чего грузовая платформа не выпирала за габариты кабины, а погрузочная высота составляла всего 600 мм.
Грузовик без тента
В основе машины находилась оригинальная рама, к которой приспособили подвески от Warszawa M-20 — лицензионной копии Победы. От нее же пришлись: карбюраторный двигатель мощностью 52 л.с., 3-ступенчатая МКПП, сцепление и тормозная система. Максимальная грузоподъемность Zuk A-03 составляла 900 кг, так что автомобиль удачно вписывался в нишу между Warszawa 200P (пикап на базе Warszawa M-20) и 2,5-тонным грузовиком Lublin 51 (он же ГАЗ-51).
A-06
В 1958 году Zuk A-03 представили на ярмарке в Познани, где автомобиль вызвал огромный интерес публики. Сомневаться в успехе машины не приходилось и спустя год началось ее серийное производство. Вскоре к базовому пикапу подоспели и другие версии: цельнометаллический фургон Zuk A-05 и грузовик Zuk A-09 с бортовой платформой и тремя откидывающимися бортами.
Модернизированный Zuc A-06
Грузовички из Люблина пользовались устойчивым спросом у покупателей: в 1960 году завод собрал 3144 экземпляров, а в 1965-м уже 8621. Через год автомобиль избавился от своего главного недостатка — маломощного двигателя. В 1966 году на Жуки начали устанавливать модернизированный верхнеклапанный мотор мощностью 70 л.с. С ним максимальная скорость выросла до 95 км/ч. Сообразно изменилось обозначение базовой машины с Zuk A-03 на Zuk A-13, фургон стал называться Zuk A-06, а бортовой грузовик — Zuk A-11.
Грузопассажирский A-07
Грузовички Жук активно поставлялись на экспорт, в основном в страны Восточной Европы. Со временем поставки стали осуществляться в Египет, Иран, Грецию и конечно же в СССР. В нашу страну ритмичные поставки начались с начала 1970-х, в те времена ежегодный экспорт доходил до 7,5 тыс. Жуков в год. В СССР польские грузовики Zuk (наравне с грузовиками Nysa) пришлись весьма к месту, так как советская автопромышленность подобных автомобилей можно сказать что не выпускала.
20-тысячный Жук покидает конвейер
Жуки зарекомендовали себя как довольно неприхотливые и выносливые машины. Опять же в их активе значилась порядком устаревшая, но хорошо знакомая нашим ремонтникам конструкция. Из недостатков водители отмечали неважную управляемость и неэффективную тормозную систему, что учитывая возраст шасси было совсем не удивительно.
Несмотря на ввод в строй автозаводов РАФ и ЕрАЗ, импорт польских автомобилей в нашу страну не прекращался вплоть до 1991 года. В новой демократической Польше, Жуки продолжали исправно выпускаться до 1998 года. Всего по официальным данным было изготовлено 587500 автомобилей.
Несмотря на ввод в строй автозаводов РАФ и ЕрАЗ, импорт польских автомобилей в нашу страну не прекращался вплоть до 1991 года. В новой демократической Польше, Жуки продолжали исправно выпускаться до 1998 года. Всего по официальным данным было изготовлено 587500 автомобилей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Zuk авто автомир автомобили
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