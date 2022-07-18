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Наглый дедок устроил ДТП в Твери

Наглый дедок устроил ДТП в Твери

Автор:
18 июля 2022 13:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   
2946
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Автор видео проучил пожилого водителя, которому наплевать на разметку, знаки и встречную полосу. После столкновения дед утверждал, что не виноват!

Источник:

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пожилой водитель   
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33  комментария
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716
Рафаэль 2 часа назад
Один вопрос - как с такими мозгами до такого возраста дожил?
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943
Koshak 4 минуты назад
Во дед проблемы себе нажил. И тачку чинить за свой счёт и водительского лишится за выезд на встречку.
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1k
rr 8 минут назад
старый п*ид*о*р
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1k
Vadim Balabanov 8 минут назад
Хрен его знает... Я бы уступил. Ладно водитель-идиот, но может там дети еще... Будешь потом чувствовать себя виноватым.
Не просто так пишу, а на примере дядьки своего. Там, правда, детей не было. Просто пьяный водитель. Но дядьку тоже досталось...
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1k
rr 9 минут назад
старый [мат]
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−5
ddgjaafmpbpbzxowledgemomd Полчаса назад
е- банько одним словом ...
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5k
Михаил Полчаса назад
с годами приходит маразм вместо мудрости. Я за всю жизнь, уже пятый десяток разменял, встречал единицы пожилых людей с жизненной мудростью. Основная масса это тупое старое быдло, которое пытается выжать максимум из своего статуса пенсионера. Если он пенсионер, то ему все должны! На дорогах пропускать, в автобусах место уступать, в очереди место уступи. Но по сути это просто быдло с дряблой кожей и высохшими мозгами, за что тут уважение давать? Или тут к в одной известной притче про обезьян и бананы, где в конце была фраза - "здесь так заведено"!
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42k
Карандаш 36 минут назад
Пенсию не зря дают.
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5k
VL 41 минуту назад
Я охереваю сколько дятлов милосердных заступается за мудодеда в пруфе на ВК! Типа похеру ПДД, надолько ДДД исполнять., мудакоФ всюду пропускать. Ага, щаз, мля. Лом в жопу таким обгонялам, обочечникам, таксёрам и прочей дорожной гомосятине!!!
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3k
perekrestok 42 минуты назад
Деде как то даже не понял, что ехал по встречке, подрезал машину, спровоцировал аварию. Пожизненная дисквалификация деду. И вообще хорошо что люди не пострадали.
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2k
GROMOZEKA 50 минут назад
Старый дерзкий, безмозглый идиот
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31k
Fat Lynx 50 минут назад
Дед пи-дор!
Надеюсь, его лишат прав!
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28k
Aqueronte 53 минуты назад
Все таки в конце он понял какой он мудак. Мне такой же старый дебил в крыло въехал, ехал по средней полосе и вдруг ему показалось что правая полоса быстрее едет, он в неё и перестроился. А то что там находился я его совершенно не смутило. Он и гаишника втирал, что я специально не пустил его в свой ряд. Потом менты ему объяснили пдд и тогда он признал вину.
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−96
Валерий Петров 55 минут назад
сэкономил секунд 10, влез. Красавчег.
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44k
SinigamiRuuk Час назад
И тут до него дошло, что рег есть, полоса есть, знак в 100 метрах - вообще не соскользнёшь и заплакал.
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2k
Pill Час назад
Старый пердун.
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10k
Hunson Abadeer Час назад
старый дурак
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
Пердосу срочно выдать абонемент на трамвай, ска опасный пердос.
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−68
Сигизмунд Лазаревич Час назад
по пдд дед конечно не прав... но имбецил на грузовике на то и имбецил, что бы проблемы окружающим создавать вымещая злобу за свою несостоятельность..
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39k
kalinser 2 часа назад
Старый хер,теперь пешком походит!
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
Жалко деда стало, когда он на дверь облокотился, видимо, понял что натворил
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