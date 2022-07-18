Наглый дедок устроил ДТП в Твери

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Автор видео проучил пожилого водителя, которому наплевать на разметку, знаки и встречную полосу. После столкновения дед утверждал, что не виноват!
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп пожилой водитель
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Не просто так пишу, а на примере дядьки своего. Там, правда, детей не было. Просто пьяный водитель. Но дядьку тоже досталось...
Надеюсь, его лишат прав!
и расскажи нам про свою "состоятельность"
1-Дед уже старый, реакция и глазомер не те, мог не подрасчитать для обгона да и лошадей в этом ведре меньше чем хотелось, а дальнобой еще и газку поддал крыса.
2-Ну да, тащится за фурой ловя лобовухой, крышей и мордой камушки это прям такое себе удовольствие. Я поменяв 3 лобовухи и одну фару за свою автожизнь например вообще теперь стараюсь за фурой не ехать никогда и даже если рядом, то стараюсь чтоб между нами кто-то еще был и "ловил" его ништяки вместо меня.