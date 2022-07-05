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Борьба активистов с наглыми обочечниками

Борьба активистов с наглыми обочечниками

Автор:
05 июля 2022 11:18
Сообщество : Автомир
Метки: #Видео   Lexus   авто   автохам   дтп   обочечник   
1181
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Прекрасный диалог между активистами и обочечником, который спешил вместе со своей семьёй домой после отдыха. Самое важное, выяснилось, что в обычной очереди он бы себя так не вёл.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #Видео   Lexus   авто   автохам   дтп   обочечник   
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17  комментариев
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2k
GROMOZEKA 2 часа назад
Обосрался, ссыкун на лексусе.
Впрочем как и большинство таких спешащих на гейпарад
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−55
Koba Stalin 14 минут назад
Больные люди
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275
BORODA Полчаса назад
Этим [мат] всё мало! Бунина из Стопхам закрыли( не на тех нарвался), может и эту гопоту закроют, которые не дают нормально ехать спешащим людям.
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13k
Голос Вселенной Полчаса назад
Не совсем понятно, если можно с той же скоростью ехать в полосе, нахрена он на обочину полез??? Или уже привычка?
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4k
A Полчаса назад
На всех видео, эти ездуны вые#@*ся до того момента пока их не останавливают. После этого у них в глазах сама невинность и детский испуг.
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1k
Александр 41 минуту назад
пока не начнется массовое стукачество, хрен мы этих обочечников победим.
и я сам замечал сколько раз, сначала они по обочине "торопятся", потом как пробка рассасывается, они в правых рядах едут тошнят.
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2k
Pill 57 минут назад
Это не наши
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6k
Shtoppi Час назад
Очередной сказ о том, как быстро х.й с яйцами быстро превращаются в пи.ду.
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
Сейчас полно таких [мат] едущих по обочине, только они умеют строить из себя "крутых", пока сидят в авто! как их пытаешься блокировать, они либо окна не открывают, либо сразу девочками становятся, либо вторым рядом по обочине улетают.

У него двое маленьких детей! И что?! У многих дети есть, только такие м....и не поедут под камеру с детьми, чтобы штраф не получить! Они будут обратно перестраиваться в ряд! И пробка будем намного больше!
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11k
Kostick 2 часа назад
чист для справки, мало ли, кому надо авто подшаманить.
а) обочишник не только тридварас, он ещё априори виноват.
б) даже при наличии осаго, потерпевший в праве подать иск к физику, за разницей в сумме восстановительного ремонта в рамках осаго, и реальной, рыночной стоимостью, причём без учета износа. она может отличаться в разы.
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2k
Semen 2 часа назад
Выродок, так еще выводок таких же везет))), не че терпение у всех на пределе, вот вот доиграются... пилиция работает когда кто-то на тот свет уходит, в остальных случаях... будет весело.
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6k
klop 2 часа назад
Ну что тут тоже верещать будут некоторые, что активистов нужно посадить они не своим делом занимаются, как против стопхама некоторое время назад. Ждём от Вани Кемерова пост неновести про этих активистов, как прошлый раз он состряпал про стопхам.
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Некоторые считают себя над законом и моралью. Дескать, они такие смелые и дерзкие. Могут делать как хотят и как им удобно. Остальные подождут, раз не такие смелые.
Общественный контроль дело хорошее. Главное не нарушать закон самим.
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