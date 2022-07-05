Борьба активистов с наглыми обочечниками

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Прекрасный диалог между активистами и обочечником, который спешил вместе со своей семьёй домой после отдыха. Самое важное, выяснилось, что в обычной очереди он бы себя так не вёл.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Впрочем как и большинство таких спешащих на гейпарад
и я сам замечал сколько раз, сначала они по обочине "торопятся", потом как пробка рассасывается, они в правых рядах едут тошнят.
У него двое маленьких детей! И что?! У многих дети есть, только такие м....и не поедут под камеру с детьми, чтобы штраф не получить! Они будут обратно перестраиваться в ряд! И пробка будем намного больше!
а) обочишник не только тридварас, он ещё априори виноват.
б) даже при наличии осаго, потерпевший в праве подать иск к физику, за разницей в сумме восстановительного ремонта в рамках осаго, и реальной, рыночной стоимостью, причём без учета износа. она может отличаться в разы.
Общественный контроль дело хорошее. Главное не нарушать закон самим.