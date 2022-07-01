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Ультра-редкая Toyota 2000GT 1967 года: настоящая японская классика

Ультра-редкая Toyota 2000GT 1967 года: настоящая японская классика

Автор:
01 июля 2022 15:07
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Toyota 2000GT — это автомобиль, который вызывает благоговение в сердце любого автомобильного энтузиаста, модель стала гигантским прорывом для Страны восходящего солнца. Купе изменило представление мира о японских автомобилях, причем навсегда.

Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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2  комментария
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20k
Will2006 43 минуты назад
Приводные валы на крестовинах...
Как наш ЛУАЗ
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10k
Green 39 минут назад
"Купе дважды полностью реставрировали, включая серьёзный ремонт двигателя."
После 2250км пробега.
Надо непременно брать!
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