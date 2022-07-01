Ультра-редкая Toyota 2000GT 1967 года: настоящая японская классика

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Toyota 2000GT — это автомобиль, который вызывает благоговение в сердце любого автомобильного энтузиаста, модель стала гигантским прорывом для Страны восходящего солнца. Купе изменило представление мира о японских автомобилях, причем навсегда.
На аукционе Bring a Trailer завершились торги вокруг купе Toyota, выпущенного в 1967 году. Финальная ставка составила 1 150 000 долларов. Дело в том, что это редкий экземпляр модели 2000GT: таких было выпущено лишь 84 машины. Кроме того, именно у этого автомобиля крайне скромный пробег в 2250 километров. Однако рекорд аукционной цены для Toyota 2000GT примерно вдвое больше.
Модель 2000GT в своё время стала ответом со стороны Toyota европейским производителям спорткаров. Кроме того, купе было призвано изменить имидж Японии как страны, где делают только доступные практичные автомобили.
Компания сознательно делала купе своего рода эксклюзивом: его продавали только избранные дилеры, выпускали модель лишь три года, а общий тираж составил около 350 единиц. 84 из них (по другим данным — 109) были предназначены для внешних рынков и получили руль с левосторонним расположением.
Один из таких спорткаров и стал предметом торга. В 1969 году автомобиль ввезли в Европу через швейцарского дилера. Он несколько раз менял владельцев (и использовался для рекламы Toyota в Швейцарии), но однажды осел в частной коллекции, где провёл около 30 лет. Купе дважды полностью реставрировали, включая серьёзный ремонт двигателя. В США Toyota 2000GT находится с 2015 года.
Спорткар оснащён рядной «шестёркой» объёмом 2,0 литра с тройными карбюраторами Miuni-Solex. Развивал такой агрегат до 150 л.с. и работал в паре с пятиступенчатой механической коробкой и самоблокирующимся дифференциалом на задней оси.
Источник:
АНТИФИШКИ
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