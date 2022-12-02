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Косплей винтажного трактора Porsche в образе Volkswagen Beetle

Косплей винтажного трактора Porsche в образе Volkswagen Beetle

Автор:
02 декабря 2022 09:40
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автомир   автомобили   сельхозтехника   трактор   
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Любой трактор марки Porsche — это особый вид сельскохозяйственной техники, но владелец хотел сделать его еще более заметным, модифицировав его несколькими элементами кузова от оригинального VW Beetle.
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Метки: Porsche   Volkswagen   Volkswagen Beetle   авто   автомир   автомобили   сельхозтехника   трактор   
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