Косплей винтажного трактора Porsche в образе Volkswagen Beetle

На штатный капот с вертикальным выхлопом надета передняя часть от «Жука» в сборе: капот, крылья с фарами, бампер, лобовое стекло с рамой и солнцезащитными козырьками. На корму установили фонари и крышку моторного отсека, причём они не мешают навешивать разное оборудование. И даже руль взят от Volkswagen Beetle.