Косплей винтажного трактора Porsche в образе Volkswagen Beetle

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Любой трактор марки Porsche — это особый вид сельскохозяйственной техники, но владелец хотел сделать его еще более заметным, модифицировав его несколькими элементами кузова от оригинального VW Beetle.
Трактор с необычным тюнингом выставили на онлайн-аукцион в Нидерландах. Сельскохозяйственный Porsche 1962 года владелец украсил кузовными панелями и оптикой от классического Volkswagen Beetle.
В оригинале это модель Porsche Diesel Standard мощностью 25 лошадиных сил. Она осталась полностью функциональной: хотя такую красоту и жалко выгонять в поле, работать она всё ещё способна. Трактор полностью перекрашен, на колёсах стоят хромированные колпаки, вместо заводского сиденья установлен двухместный диван из красной экокожи.
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На штатный капот с вертикальным выхлопом надета передняя часть от «Жука» в сборе: капот, крылья с фарами, бампер, лобовое стекло с рамой и солнцезащитными козырьками. На корму установили фонари и крышку моторного отсека, причём они не мешают навешивать разное оборудование. И даже руль взят от Volkswagen Beetle.
За неделю до окончания торгов ставка достигла только 17 500 евро (1,1 миллиона рублей). При этом аутентичные тракторы этой модели стоят, по оценке экспертов, от 45 до 50 тысяч евро. Аппарат находится в деревне в Нидерландах, откуда новому владельцу придётся забрать его самостоятельно.
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