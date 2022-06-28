Автомобилистка на «Солярисе» совершила круг задним ходом, зажав педаль газа: два пешехода получили травмы

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В Колпино у торгового центра 46-летняя женщина на автомобиле Hyundai Solaris сдавала назад и зажала педаль газа, её автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух человек.
Травмы получили 56-летний мужчина и 52-летняя женщина. У пострадавших рваные раны, ушибы и травмы головы. В состоянии средней тяжести они были госпитализированы.
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АНТИФИШКИ
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