FISHKINET
Сообщество Аварии 5695 постов • 508 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Автомобилистка на «Солярисе» совершила круг задним ходом, зажав педаль газа: два пешехода получили травмы

Автомобилистка на «Солярисе» совершила круг задним ходом, зажав педаль газа: два пешехода получили травмы

Автор:
28 июня 2022 14:32
Сообщество : Аварии
Метки: Hyundai   аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   перепутал педали   перепутала педали   
475
1
1
В Колпино у торгового центра 46-летняя женщина на автомобиле Hyundai Solaris сдавала назад и зажала педаль газа, её автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Hyundai   аварии   авто   видео   дтп   женщина за рулем   перепутал педали   перепутала педали   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65
eutace 4 часа назад
без комментария - просто за такие вещи надо отбирать права навсегда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
21k
Serg2001 2 часа назад
Ну ежели после твоего какого-то действия что-то пошло не так, так прекрати это делать... Где-то попадалась инфа, что природой так заложено еще с пещерных времен, что в стрессовых ситуациях (ну, например, медведь с саблезубым тигром в пещеру ломятся) женский мозг отключается, чтобы ЦНС не сжечь. Мужик себе этого позволить не может. Он должен быстренько сообразить как от медведя отбиться. Сжигает миллиард нервных клеток, но быстро находит решение и действует... Не знаю, правда это или нет, но когда вижу подобные ролики, то невольно понимаешь, что какая-то доля правды в этом есть. Мадам явно зависла в ступоре, продолжая жать на педальку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
916
Антон 2 часа назад
Мля!!!! Как она дожила вообще до 46 лет, когда ты такая тупорылая???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Дмитрий 3 часа назад
Жутко видео.. судя по тому, как человека переехала машина, там далеко не средняя тяжесть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 4 часа назад
В самом начале самокатчик проехал, виновник найден.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
994
ФЫВАПРОЛ 4 часа назад
Шо? Опять? Блин, четвертый раз уже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 5 часов назад
Баба за рулем - горе в семье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кот базилий 5 часов назад
"я педали перепутала, простите я больше не буууу"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Борис Карабанов 5 часов назад
Типичная ситуация - пешеходы не убедились в собственной безопасности. Блин, сидишь так вот себе на скамейке не убедившись в безопасности - хренак, и ты уже инвалид или труп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

355792



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора
Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора
Российские хакеры из Killnet атаковали правительственные сайты Литвы
Российские хакеры из Killnet атаковали правительственные сайты Литвы
События на Украине 27- 28 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 27- 28 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
В Белгороде мужики четыре дня просидели на диване, чтобы получить главный приз
В Белгороде мужики четыре дня просидели на диване, чтобы получить главный приз
«Я не считаю их предателями»: Александр Розенбаум рассказал, что думает о Макаревиче и Пугачёвой
«Я не считаю их предателями»: Александр Розенбаум рассказал, что думает о Макаревиче и...
Импортозамещение по-русски: как в стране реагируют на наложенные санкции
Импортозамещение по-русски: как в стране реагируют на наложенные санкции
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Просто гений

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#Разное#дтп#животные#факты#Россия#автомир#СССР#интересные факты
#прикол#подборка#история#картинки#интересное#авто аварии#автомобили#дети#Ynews#искусство
#интересно#люди#в мире#аварии#позитив#Приколы#новости#кино#авария дня#истории
Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене Cubot Pocket - мини-смартфон по специальной цене В Туле женщина на белом «Ягуаре» устроила погром на территории автосервиса В Туле женщина на белом «Ягуаре» устроила погром на территории автосервиса Автомобилистка въехала в стену дома, пытаясь совершить левый поворот Автомобилистка въехала в стену дома, пытаясь совершить левый поворот Девушка на Хендае встала поперек дороги в Ижевске Девушка на Хендае встала поперек дороги в Ижевске Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво» Отец с молниеносной реакцией и автомобилистка на «Вольво» Автомобилистка за рулем Porsche Panamera перепутала педали и протаранила несколько машин у торгового центра Автомобилистка за рулем Porsche Panamera перепутала педали и протаранила несколько машин у...

На что жалуетесь?

Вернуться