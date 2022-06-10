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«Гонщик» решил устроить ралли в городе и попал в ДТП

«Гонщик» решил устроить ралли в городе и попал в ДТП

Автор:
10 июня 2022 14:55
Сообщество : Аварии
Метки: Subaru   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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На улице Байкальской в Иркутске "Субарист" лихо выписывал шашки, пока перед ним не перестроился водитель грузовичка.

Источник:

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Метки: Subaru   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   шашечник   
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6  комментариев
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10k
Мистер Фикс Час назад
Идиот, что сказать..
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3k
Николаевич 42 минуты назад
Красивое
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5k
Станислав 52 минуты назад
Дело Шамаича живет))
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7k
Б.Касторский 57 минут назад
Тормоза придумали трусы (с) тормозить надо двигателем, через бампер и капот конечно же.
Мне понравился заезд. Надеюсь, гонщик вернется к своей карьере. Но лучше в ночное время в лесу, где деревьев побольше и они покрепче.
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27k
Vazari Час назад
Он просто коробку в спортивный режим не успел переключить
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724
Виктор Глущенко Час назад
Ибо некуй .
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