«Гонщик» решил устроить ралли в городе и попал в ДТП

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На улице Байкальской в Иркутске "Субарист" лихо выписывал шашки, пока перед ним не перестроился водитель грузовичка.
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АНТИФИШКИ
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Мне понравился заезд. Надеюсь, гонщик вернется к своей карьере. Но лучше в ночное время в лесу, где деревьев побольше и они покрепче.