«Буханка» по цене нового Tiguan: цены на авто в России оказались выше чем за рубежом

Раз уж разговор зашел с «Буханки», то с нее и начнем. При пересчете на рубли получаем, что новая «Буханка» стоит 20.951 долларов, не мало, а если взять самую «ТОПовую» версию «Экспедиция», то ее цена и того 25.785 долларов (1.600.000 рублей). Не понятно, кто в здравом уме будет покупать ее за такие деньги? Ну да ладно, на вкус и цвет, как говорится. Но все было бы не так плохо, если бы не было еще хуже.



К примеру, в США можно купить новый Volkwagen Tiguan в начальной комплектации от 26.490 долларов или 1.643.000 рублей, а максимальная комплектация «R-Line» стоит 32.950 долларов.