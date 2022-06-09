«Буханка» по цене нового Tiguan: цены на авто в России оказались выше чем за рубежом

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Рубль укрепился со 130 до 60 рублей за 1 доллар. Но россиянам всё равно, равно разницы в ценах почти нигде не видно, особенно это касается автомобилей.
После резкого падения национальной валюты, цены на автомобили достигли своего апофеоза, так новая «Буханка», для примера, стоит от 1.300.000 рублей и это без учета наценок дилеров, да и все остальные автомобили выросли в цене очень сильно. Сегодня посмотрим, сколько стоят новые авто в России и что за эти деньги можно купить в Европе, Америке и других странах.
Раз уж разговор зашел с «Буханки», то с нее и начнем. При пересчете на рубли получаем, что новая «Буханка» стоит 20.951 долларов, не мало, а если взять самую «ТОПовую» версию «Экспедиция», то ее цена и того 25.785 долларов (1.600.000 рублей). Не понятно, кто в здравом уме будет покупать ее за такие деньги? Ну да ладно, на вкус и цвет, как говорится. Но все было бы не так плохо, если бы не было еще хуже.
К примеру, в США можно купить новый Volkwagen Tiguan в начальной комплектации от 26.490 долларов или 1.643.000 рублей, а максимальная комплектация «R-Line» стоит 32.950 долларов.
К примеру, в США можно купить новый Volkwagen Tiguan в начальной комплектации от 26.490 долларов или 1.643.000 рублей, а максимальная комплектация «R-Line» стоит 32.950 долларов.
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Да, концептуально это разные автомобили и сравнивать их некорректно, но подумайте сами, что за цену автомобиля, который еще начал выпускаться в прошлом веке и не особо изменился, можно купить новый и современный кроссовер.
Идем дальше, УАЗ Патриот с автоматической коробкой стоит от 1.935.000 рублей или от 31.185 долларов. Что можно купить за такие деньги в США или Европе?
В США можно купить Ford F-150 от 30.495 долларов или от 1.892.000 рублей...
Идем дальше, УАЗ Патриот с автоматической коробкой стоит от 1.935.000 рублей или от 31.185 долларов. Что можно купить за такие деньги в США или Европе?
В США можно купить Ford F-150 от 30.495 долларов или от 1.892.000 рублей...
Самый популярный кроссовер в России - это Hyundai Creta. Сейчас на него цена начинается с отметки 1.860.000 рублей или 29.976 долларов. В США за такую цену можно купить новый кроссовер Mazda CX-50 в хорошей комплектации.
Самый популярный седан у нас в стране - это Лада Веста. Цена на нее начинается от 1.122.000 рублей или 18.100 долларов.
В США немного дороже стоит новая Toyota Corolla гибрид.
В США немного дороже стоит новая Toyota Corolla гибрид.
Источник:
АНТИФИШКИ
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