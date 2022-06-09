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«Буханка» по цене нового Tiguan: цены на авто в России оказались выше чем за рубежом

«Буханка» по цене нового Tiguan: цены на авто в России оказались выше чем за рубежом

Автор:
09 июня 2022 08:31
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   стоимость авто   цены   цены на автомобили   
543
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Рубль укрепился со 130 до 60 рублей за 1 доллар. Но россиянам всё равно, равно разницы в ценах почти нигде не видно, особенно это касается автомобилей.
После резкого падения национальной валюты, цены на автомобили достигли своего апофеоза, так новая «Буханка», для примера, стоит от 1.300.000 рублей и это без учета наценок дилеров, да и все остальные автомобили выросли в цене очень сильно. Сегодня посмотрим, сколько стоят новые авто в России и что за эти деньги можно купить в Европе, Америке и других странах.
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Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   стоимость авто   цены   цены на автомобили   
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10  комментариев
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6k
Mowgley 24 минуты назад
Наверное, в буханке чип очень дорогой и дефицитный, не то что в этих ваших тигуанах
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201
Raingold Fischer 6 минут назад
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7k
Енот Потаскун 11 минут назад
60 рублей за доллар? И что, реально обменять по такой цене?
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6k
Shade116 14 минут назад
Начинаем считать: едем в пендостан (затраты), покупаем там авто за 20000 бакинских, и готовим перевезти в Россию, ведь не все я думаю остаются там жить и получать гражданство ради покупки авто, тут самое интересное: Таможенные пошлины на автомобили (возрастом не более 3 лет) из США для физических лиц -стоимостью свыше 16700 евро, но не более 42300 евро в эквиваленте, составляет 48% от стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. см рабочего объема двигателя. Думаю каждый рассчитает.
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2k
Ал 24 минуты назад
Правильно: нет машин и дороги не нужны. Одной русской бедой меньше. Вот что с дураками делать?
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4k
V2.Smirnov 40 минут назад
Интересно, а сможет ли автор назвать хоть один год, когда цены на авто в России были НИЖЕ, чем за рубежом?
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