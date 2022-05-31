Автомобилистка на «Мерседесе» остановилась посреди дороги, чтобы высадить детей у школы

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В Иркутске женщина на белом «Мерседесе» решила высадить своих детишек прямо у ворот школы и встала посреди дороги. Ехавший позади водитель объехал её, а затем получил плевок в лобовое стекло.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"по требованию" где хотят.
2. Обращаемся в ГИБДД
3. Получает от ГИБДД ответ с уазанием результатов рассмотрения обращения.
4. Публикуем видео и документы на фишках с резюме: как я наказал/а автопи-до-раса/ску.