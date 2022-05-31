Автомобилистка на «Мерседесе» остановилась посреди дороги, чтобы высадить детей у школы

В Иркутске женщина на белом «Мерседесе» решила высадить своих детишек прямо у ворот школы и встала посреди дороги. Ехавший позади водитель объехал её, а затем получил плевок в лобовое стекло.

0 Обиженная автомобилистка плюнула в автомобиль с регистратором и стала звездой соцсетей.