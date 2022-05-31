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Автомобилистка на «Мерседесе» остановилась посреди дороги, чтобы высадить детей у школы

Автомобилистка на «Мерседесе» остановилась посреди дороги, чтобы высадить детей у школы

Автор:
31 мая 2022 10:47
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   авто   автомобили   автохам   быдло   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   
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В Иркутске женщина на белом «Мерседесе» решила высадить своих детишек прямо у ворот школы и встала посреди дороги. Ехавший позади водитель объехал её, а затем получил плевок в лобовое стекло.

Источник:

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Метки: Mercedes   авто   автомобили   автохам   быдло   видео   женщина за рулем   конфликт на дороге   
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26  комментариев
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11k
harlamov 37 минут назад
Выглядит и ведет себя как хабалка. Выглядит отвратительно. Значит явно не насосала. Не папик ей купил тачку... Сама? Как? Интеллекта ноль, воспитания ноль, явно не смогла бы свой бизнес организовать, общаться с людьми и прочее. Значит - госсслужба! Хамство, вседозволенность, крутая тачка, номера 001... В итоге тетка окажется - женой местного глав мента (судя по виду и поведению это так и есть), либо сама из налоговой, ФССП или какой-то подобной организации. В общем должны нахлобучить и уволить. Аминь.
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7k
Борис Карабанов 9 минут назад
Господа, она же аварийную сигнализацию включила! А что это значит? Правильно! Действие ПДД полностью отменяются! Можно встать на ПП, можно остановиться посреди потока и потрендеть по телефону, можно припарковаться в третьем ряду и неспешно сходить в магазин. Всё можно! Я таких "умных" каждый день вижу.
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1k
Sergius SPb Полчаса назад
Будто бы никто не встречался с бешенными маршрутчиками которые высаживают
"по требованию" где хотят.
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27k
Vazari Полчаса назад
У меня уже иммунитет выработался на этих дегенеративных родителей. Вожу детей в школу по утрам каждый день. Специально паркуюсь через 30 метров от ворот, чтобы не создавать помеху. И мои дети прекрасно это понимают и в любую погоду преодолевают эти 30 метров. но каждый день находятся и такие, кому надо включить аварийку и высадить свое чадо прямо в ворота. И ведь не понимают, что одна минутка, помноженная на количество этих дегенератов создает пробку и простой.
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5k
Том Сойер 39 минут назад
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15k
Вася 40 минут назад
какая страшная мужеподобная баба ужос.. и номер какбе намекает, "пЕрдАК 138"
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17k
Алексей 57 минут назад
Оставляем комментарии,выражаем свою оценку!
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31k
Fat Lynx 58 минут назад
1. Фиксируем нарушение правил ПДД
2. Обращаемся в ГИБДД
3. Получает от ГИБДД ответ с уазанием результатов рассмотрения обращения.
4. Публикуем видео и документы на фишках с резюме: как я наказал/а автопи-до-раса/ску.
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2k
Lovels Travel 59 минут назад
Какая отвратительная рожа..
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3k
Babangdida 59 минут назад
Какой интернет!? Жалобу на хулиганские действия в полицию. Авось и телевидение заинтересуется, кто за такой номер скинулся.
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6k
Mowgley Час назад
В тот момент, когда она плевала, нога так и просилась нажать на газ.
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1k
pinbalist Час назад
Мерс можно купить, а вот мозги - нет.
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1k
Gleb_Skameikin Час назад
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10k
сеньор Леонсио Час назад
Ссылка coub.com
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