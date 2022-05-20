Narcisse Tandem Project 1952 — французский велосипед-тандем с мотором

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Более чем вековая история моторизованных транспортных средств оставила достаточно места для того, чтобы странные изобретения рождались и быстро умирали. И в верхней части списка странностей должно быть нечто, называемое тандемным моторизованным велосипедом.
Французские инженеры всегда славились необычными, любопытными, а иногда даже безумными поделками, и данное … транспортное средство – очередное наглядное тому подтверждение.
Возможно кто-то из вас видел велосипеды-тандемы, где каждому из двух ездоков доводилось крутить педали, и эта штука ним по сути и является. Только она еще и с мотором.
Narcisse Tandem, именно так называется данный аппарат, сделанный во Франции в начале пятидесятых. Не могу сказать о большой популярности «циклотандемов», так их еще называли, но определенный спрос на них был, и несколько мастерских занимались производством такой техники.
Основой «Нарциссу» служит рама, центральная её часть совмещена с топливным баком, как у простенького снегохода от Chrysler. Простое и практичное решение, никакие навесные бачки, присущие мотовелосипедам не портят внешний вид.
Самое интересное здесь это конечно двигатель. Двухтактный, одноцилиндровый, объемом 125 кубических сантиметров, производства Aubier & Dunne. Такие моторы ставили на лёгкие мотоциклы, поэтому мощности приблизительно в 8 лошадиных сил в целом хватало.
Коробка передач тоже от мотоцикла, трёхступенчатая, с приводом от рычага расположенного на раме с правой стороны у переднего наездника. Органы управления здесь не дублированы и находятся только спереди. Барабанными тормозами оборудованы оба колеса.
Максимальная скорость, которую в свои лучшие годы развивал этот мопед-переросток мне неизвестна, так же на нем не предусмотрено никаких контрольно-измерительных приборов.
Этот «Нарцисс Тандем» - самая настоящая капсула времени. Хоть он и выглядит неважно, но именно в таком виде его нашли во французской провинции около 20 лет назад, и не решились пока реставрировать.
Источник:
АНТИФИШКИ
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