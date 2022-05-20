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Главная > Авто 
Narcisse Tandem Project 1952 — французский велосипед-тандем с мотором

Narcisse Tandem Project 1952 — французский велосипед-тандем с мотором

Автор:
20 мая 2022 09:33
Метки: авто   автомир   автомобили   велосипед   мопед   мотоцикл   ретро техника   
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Более чем вековая история моторизованных транспортных средств оставила достаточно места для того, чтобы странные изобретения рождались и быстро умирали. И в верхней части списка странностей должно быть нечто, называемое тандемным моторизованным велосипедом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автомир   автомобили   велосипед   мопед   мотоцикл   ретро техника   
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1  комментарий
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Ваня 51 минуту назад
еще один забавный экземпляр...
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