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В Рязани упёртая автомобилистка не пропускала скорую помощь и получила штраф

В Рязани упёртая автомобилистка не пропускала скорую помощь и получила штраф

Автор:
19 мая 2022 13:25
Сообщество : Автомир
Метки: Скорая   авто   автомир   автомобили   женщина за рулем   скорая помощь   спецсигнал   штраф   
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Женщина за рулём кроссовера Renault Duster с наклейкой «Инвалид» не пропустила ехавшую на вызов скорую помощь с включёнными спецсигналами. Полицейские привлекли автомобилистку к административной ответственности.

Источник:

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Метки: Скорая   авто   автомир   автомобили   женщина за рулем   скорая помощь   спецсигнал   штраф   
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25  комментариев
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8k
SSD 2 часа назад
Бабы боятся перестраиваться. Есть такой грешок у них. А тут серена еще, она совсем запаниковала, хорошо, хоть педали не перепутала и не улетела куда нибудь за отбойник)
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2
Nat 23 минуты назад
Самое неприятное в этой ситуации что водитель сама являеся врачом (горе-врачом) в ГБУ "Рязанская центральная районная больница"
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22k
Дмитрий Полчаса назад
Ну й.о.б.а.н.а.в.р.о.т когда уже начнут за такую и прочую дичь на дороге пересаживать, вот таких водителей, на общественный транспорт, желательно с пожизненным лишением прав...
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Комментарий удален. Причина: флуд
−8
378
Тупняк 003232322 Полчаса назад
...Катись ка ты отсюда,
Е.б.у.ч.и.й дурачок.
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2
Nat 52 минуты назад
Самое неприятное в этой ситуации что водитель сама являеся врачем ГБУ "Рязанская центральная районная больница".
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42
Сигизмунд Лазаревич 57 минут назад
лучше бы права у неё забрали... очевидно же что водить не умеет.
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2k
mikhanych Час назад
за неправильную, вернее даже неоплаченную, парковку в нерезиновой пять, а тут только три?! сделать тридцать за такое и лишение
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3k
Babangdida Час назад
А чего вправо, а не освободить междурядье!?
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54k
alertol Час назад
Касаемо этого случая (очевидно боится перестраиваться вправо) варианта разруливания ситуации два:
- Штраф идеален чтоб отомстить (что и сделали менты, типа "а вот тебе, будешь знать")
- Для безопасности движения на дорогах же, разумнее было бы отобрать права и послать на пересдачу площадки (пусть заново научится контролировать автомобиль, и в том числе перестраиваться)

Так что с вердиктом ментов я скорее несогласен.
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135
tttyyyy alertol 54 минуты назад
Штраф за не пропуск + переучиваться, чтобы умела
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10k
zlopisec Час назад
Таких уродов надо фиксировать и вносить в черный список скорой....
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1k
GROMOZEKA Час назад
Безотносительно этой ситуации, из личного опыта.
99% автомобилей с наклейкой «инвалид» ведут себя на дороге так, как будто они все инвалиды по умственному развитию.
Тут и непредсказуемые маневры (повороты, остановки, развороты) безо всяких опознавательных знаков и главное ВНЕЗАПНО.
Плюсом к этому полная невменяемость к другим участникам движения
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34k
Нанук Паналык 2 часа назад
Там все как бараны едут...А тетка инвалид просто запаниковала.
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54
Lexx 2 часа назад
Таким нужно не штраф прописывать, а сотрясение мозга без оказания медицинской помощи.
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Баба на дустере и значком инвалид..просто фуллхаус. +3 к статистке неадекватных дустероводов.
1) https://old.fishki.net/auto/4132444-avarija-dnja.htmlhttps://old.fishki.net/auto/4132444-avarija-dnja.html
2) https://rusdtp.ru/na-kad-krossover-rasteryal-svoj-gruz/https://rusdtp.ru/na-kad-krossover-rasteryal-svoj-gruz/
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