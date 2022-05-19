В Рязани упёртая автомобилистка не пропускала скорую помощь и получила штраф

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Женщина за рулём кроссовера Renault Duster с наклейкой «Инвалид» не пропустила ехавшую на вызов скорую помощь с включёнными спецсигналами. Полицейские привлекли автомобилистку к административной ответственности.
Присутствует ненормативная лексика!
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Сообщается, что "скорая" спешила на ДТП, в котором пострадал ребёнок.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Е.б.у.ч.и.й дурачок.
- Штраф идеален чтоб отомстить (что и сделали менты, типа "а вот тебе, будешь знать")
- Для безопасности движения на дорогах же, разумнее было бы отобрать права и послать на пересдачу площадки (пусть заново научится контролировать автомобиль, и в том числе перестраиваться)
Так что с вердиктом ментов я скорее несогласен.
99% автомобилей с наклейкой «инвалид» ведут себя на дороге так, как будто они все инвалиды по умственному развитию.
Тут и непредсказуемые маневры (повороты, остановки, развороты) безо всяких опознавательных знаков и главное ВНЕЗАПНО.
Плюсом к этому полная невменяемость к другим участникам движения
1) https://old.fishki.net/auto/4132444-avarija-dnja.htmlhttps://old.fishki.net/auto/4132444-avarija-dnja.html
2) https://rusdtp.ru/na-kad-krossover-rasteryal-svoj-gruz/https://rusdtp.ru/na-kad-krossover-rasteryal-svoj-gruz/