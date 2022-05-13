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«Полиция Майями»: на штафстоянке в Подмосковье стоит заброшенная Ferrari Testarossa

«Полиция Майями»: на штафстоянке в Подмосковье стоит заброшенная Ferrari Testarossa

Автор:
13 мая 2022 14:22
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Ferrari Testarossa   Testarossa   авто   автомир   автомобили   
747
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В подмосковном Дмитрове на штрафстоянке обнаружили Ferrari Testarossa с 12-цилиндровым двигателем. Итальянский спорткар стоит под открытым небом рядом с различным автохламом.
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Источник:

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Метки: Ferrari   Ferrari Testarossa   Testarossa   авто   автомир   автомобили   
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2  комментария
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31k
Fat Lynx 3 часа назад
Х-у-й-н-я тачка! Шестой передачи вечно не хватает, вот ее и бросили...
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2k
Артур Будкин 2 часа назад
выбор Меток "порадовал": Chevrolet Corvette, Hummer, авто, автомир, автомобили, самоделка
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