«Полиция Майями»: на штафстоянке в Подмосковье стоит заброшенная Ferrari Testarossa

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В подмосковном Дмитрове на штрафстоянке обнаружили Ferrari Testarossa с 12-цилиндровым двигателем. Итальянский спорткар стоит под открытым небом рядом с различным автохламом.
При каких обстоятельствах он попал на штрафстоянку неизвестно. Предполагается, что у машины проблемы с документами, на что указывает отсутствие регистрационных номеров.
Скорее всего, Ferrari Testarossa хотели ввезти в Россию еще несколько лет назад, но после возникновения сложностей на таможне брошенную машину поместили на штрафстоянку.
Скорее всего, Ferrari Testarossa хотели ввезти в Россию еще несколько лет назад, но после возникновения сложностей на таможне брошенную машину поместили на штрафстоянку.
Скорее всего, Ferrari Testarossa хотели ввезти в Россию еще несколько лет назад, но после возникновения сложностей на таможне брошенную машину поместили на штрафстоянку.
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Оригинальная Ferrari Testarossa выпускалась в 1984-1991 годах, заменив Berlinetta Boxer и став одной из самых успешных моделей компании.
Заднеприводное среднемоторное купе оснащалось 4,9-литровым 12-цилиндровым оппозитным безнаддувным двигателем мощностью 390 лошадиных сил и крутящим моментом 490 Н-м. Автомобиль оснащался 5-скоростной механической коробкой передач.
Заднеприводное среднемоторное купе оснащалось 4,9-литровым 12-цилиндровым оппозитным безнаддувным двигателем мощностью 390 лошадиных сил и крутящим моментом 490 Н-м. Автомобиль оснащался 5-скоростной механической коробкой передач.
Всего было выпущено 7177 Ferrari Testarossa, после чего модель была модернизирован и переименована в 512 TR (1991-1994 гг.) и F512 M (1994-1996 гг.), которых было сделано 2280 и 500 штук соответственно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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