«Полиция Майями»: на штафстоянке в Подмосковье стоит заброшенная Ferrari Testarossa

При каких обстоятельствах он попал на штрафстоянку неизвестно. Предполагается, что у машины проблемы с документами, на что указывает отсутствие регистрационных номеров.



Скорее всего, Ferrari Testarossa хотели ввезти в Россию еще несколько лет назад, но после возникновения сложностей на таможне брошенную машину поместили на штрафстоянку.