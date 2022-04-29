«Я тебе моргал, ты должен пропускать!»: водитель машины следственного комитета обиделся, что его не пропустили

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Водитель машины следственного комитета изо всех сил моргал таксисту, но когда понял, что его не пропустят, включил спецсигналы и объехал такси по встречной полосе.
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АНТИФИШКИ
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В данном случае какой-то чурка решил поиграть в "революционера". "Борец с синими ведЁрками". Так пи*здуй в свой чурбанарий и там быкуй. Кусок узкоглазого говна будет права качать. Мразота либерастная. Разрешение на работу и пребывание настоящие? Ты, урюк, припёрся в Россию, кормишься, одет, обут, смартфон имеешь. Ну так знай своё место. Ты, сука, сбежал со своей нищей родины туда, где люди живут, так имей уважение к этим людям, пока они тебя, чурку нерусскую, терпят.
Как-то так. Рагули в комментах, как повелось, курят писю!