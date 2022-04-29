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«Я тебе моргал, ты должен пропускать!»: водитель машины следственного комитета обиделся, что его не пропустили

«Я тебе моргал, ты должен пропускать!»: водитель машины следственного комитета обиделся, что его не пропустили

Автор:
29 апреля 2022 13:33
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   видео   конфликт на дороге   следственный комитет   спецсигнал   таксист   
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Водитель машины следственного комитета изо всех сил моргал таксисту, но когда понял, что его не пропустят, включил спецсигналы и объехал такси по встречной полосе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   автомобили   видео   конфликт на дороге   следственный комитет   спецсигнал   таксист   
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15  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
У некоторых ощущение, что если обслуживаешь власть или деньги, то сам становишься таким же неподсудным и вершителем судеб. Как так то? Не пропустили водителя спецтранспорт, который никого не вез... стоп, а он имел право в этот момент использовать спецсигналы?
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5k
Горожанин 11 минут назад
Такие дол.б.о.е.бы с мигалками больше вреда делают стране, чем спецподразделения психологической войны НАТО. Когда уже власть российская это поймет.
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2k
АлексЮстасу 51 минуту назад
Так торопился, что теперь можно и постоять часок, правила ДД таксисту объяснить.
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188
Жирный бот Час назад
Там же 2 полосы, нафиг выеживаться, если можешь пропустить? Особенно спец. транспорт..
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403
Никита Жирный бот 23 минуты назад
Какой нафиг спецтранспорт? Уже проводились рейды по-поводу мигалок на крыше и всякой фигни под капотом. И ксивами машут тоже по любому поводу.
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5k
Григорий Бабкин Час назад
О как. Для "умников". Есть ПРАВИЛА. Машина с синими проблесковыми имеет приоритет. Водитель ОБЯЗАН съехать на обочину и пропустить. Имел право или нет - не вам, сцукам, решать. А за нарушение можно запросто остаться без прав, а в некоторых случаях тупо застрелят.
В данном случае какой-то чурка решил поиграть в "революционера". "Борец с синими ведЁрками". Так пи*здуй в свой чурбанарий и там быкуй. Кусок узкоглазого говна будет права качать. Мразота либерастная. Разрешение на работу и пребывание настоящие? Ты, урюк, припёрся в Россию, кормишься, одет, обут, смартфон имеешь. Ну так знай своё место. Ты, сука, сбежал со своей нищей родины туда, где люди живут, так имей уважение к этим людям, пока они тебя, чурку нерусскую, терпят.
Как-то так. Рагули в комментах, как повелось, курят писю!
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65
Товарищ Петров Григорий Бабкин Полчаса назад
а еще и выяснилось что там за рулем лицо которое никакого отношения к исполнению служебных обязанностей не имеет))
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180
bonli Час назад
"я тебе моргал" педик чтоль?))
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10k
кот базилий 2 часа назад
Слуга хозяев жизни, а уже ему все "обязаны". Пинка под зад с работы....
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
чем закончилось ?
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1k
Трям 2 часа назад
Молодой амбициозный будущий взяточник с огромным пакетом комплексов.
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1k
rudenkov 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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