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В Индустриальном районе Перми 48-летний водитель Hyundai Accent проехал на красный сигнал светофора и сбил двух пешеходов, после чего столкнулся с тремя легковушками.
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16-летняя девушка погибла на месте. 46-летний мужчина госпитализирован, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Также травмы получили водитель и пассажирка «Мазды».
Момент ДТП и сам виновник
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48-летний виновник аварии находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, не имел водительских прав, а сам Hyundai Accent он угнал неподалеку от места происшествия.
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АНТИФИШКИ
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Нужно знать эту ссссуку в лицо.
Сегодня, 28 апреля, Индустриальный суд Перми избрал меру пресечения водителю Hyundai Accent, насмерть сбившему на пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца.
Предполагаемым виновником (он признал вину, но расследование уголовного дела еще не окончено) оказался 46-летний Валерий Шестаков. Как стало известно на заседании суда, подозреваемый безработный, так как является инвалидом. Сам Шестаков уточнил, что он инвалид второй группы, имеет травмы головы. До этого, по его словам, он работал слесарем на велозаводе и хлебозаводе. Детей у мужчины нет.
Также Шестаков имеет непогашенную судимость и, по словам прокурора, неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. На заседании мужчина подтвердил, что употребляет алкоголь, признал свою причастность к преступлению и согласился с арестом на два месяца.
И ведь пожизненно ему не светит к сожалению, я уж молчу про исключительную меру социальной справедливости.
Сейчас ему 47. Выйдет ему даже 60 ещё не будет.
А девочки больше нет.
Как вообще эта тварь может жить после этого?
Ведь этот урод легко отсидит свой маленький срок и выйдет обратно.
Девченку жалко, вся жизнь была впереди. Эта бухая уродина оборвала жизнь.