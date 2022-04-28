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Авария дня. В Перми пьяный урод угнал автомобиль и насмерть сбил 16-летнюю девушку

Авария дня. В Перми пьяный урод угнал автомобиль и насмерть сбил 16-летнюю девушку

Автор:
28 апреля 2022 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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В Индустриальном районе Перми 48-летний водитель Hyundai Accent проехал на красный сигнал светофора и сбил двух пешеходов, после чего столкнулся с тремя легковушками.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   пешехода сбили   пьяный за рулем   смертельное дтп   
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32  комментария
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355
thefanofbeer 2 часа назад
Надо возвращать смертную казнь!
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4k
Сергей С 11 минут назад
Тоесть за убийство ему всего 12 грозит, а за угон вообще ничего .
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760
Гарик 22 минуты назад
девченка даже не обратила внимание на него.. но что интересно, для РФ он куда лучший гражданин чем те, кто сейчас говорит - остановитесь, ведь им по 15 лет,а этому ну 10 от силы
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8
Aleks 23 минуты назад
Фишки-Сайт Хорошего настроения вроде
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6k
♚ Мрачный Жнец ♚ 24 минуты назад
А )(ули его лЫчико забрюлили?
Нужно знать эту ссссуку в лицо.
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22k
Inter 37 минут назад
спасибо уезжающим, что не по телу проехали девчонки.. Жесть жестокая.. слов нет.. угробил еще ребенка и куражится.. давить таких надо прям на месте.
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23k
Владимир 37 минут назад
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16k
Alex ASK 40 минут назад
Лучше бы его на месте об руль головой забили до летального

Сегодня, 28 апреля, Индустриальный суд Перми избрал меру пресечения водителю Hyundai Accent, насмерть сбившему на пешеходном переходе 16-летнюю девушку. Мужчину поместили в СИЗО на два месяца.

Предполагаемым виновником (он признал вину, но расследование уголовного дела еще не окончено) оказался 46-летний Валерий Шестаков. Как стало известно на заседании суда, подозреваемый безработный, так как является инвалидом. Сам Шестаков уточнил, что он инвалид второй группы, имеет травмы головы. До этого, по его словам, он работал слесарем на велозаводе и хлебозаводе. Детей у мужчины нет.

Также Шестаков имеет непогашенную судимость и, по словам прокурора, неоднократно привлекался к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. На заседании мужчина подтвердил, что употребляет алкоголь, признал свою причастность к преступлению и согласился с арестом на два месяца.
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13k
Kucher Час назад
Когда вчера по телевизору аварию эту показали, я думал наоборот жертвы будут. Девушку то он по касательной сбил, а мужик аж через верх перелетел от удара. А сегодня эту мразь показали пьяного. Сидит, выёживается, матерные частушки поёт. Ему похрен, что он человека убил. Выйдет с зоны (надеюсь не выйдет), может опять так-же прокатиться.
И ведь пожизненно ему не светит к сожалению, я уж молчу про исключительную меру социальной справедливости.
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195
costarox Час назад
Вот если бы хотя бы с одного такого живьем показательно содрать кожу - сразу бы количество пьяных за рулем уменьшилось бы
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5k
kleyman 2 часа назад
Ну и нахер этому чухану вообще жизнь? Сейчас посадят и корми, одевай его лет 15. Кстати за счет родителей девчонки и тех же пострадавших.
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1k
pinbalist 2 часа назад
Монтировкой по башке надо было и на аварию списать. Пешиков жалко
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1k
roman-delisov 2 часа назад
Эта тварь даже компенсировать ничего не сможет.
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
Законодательство надо менять. И менять именно в ужесточении в сфере преступлений против личности и жизни гражданина. Мы все таки социальное государство., если верить Конституции.
Ведь этот урод легко отсидит свой маленький срок и выйдет обратно.
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41k
Франц Лефорт 2 часа назад
А ведь эта тварь протрезвеет и будет слёзно прощения просить, б.л.т...... С.у.к.а.,16 лет даже жить толком не начала........
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Не, ну такую тварь только в переработку..желательно оочень медленную..
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23k
Андрей 2 часа назад
Мля, когда уже за такое к стенке ставить начнут!!! Сука, сам мудак, так ведь девчонку убил падла!
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9k
Rus77 2 часа назад
Ублюдок, гори в аду!
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30k
Snork Snorkoff 3 часа назад
Пустить на запчасти другим жертвам дтп
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4k
Egoro 3 часа назад
Мразь [мат]
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