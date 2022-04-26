Автомобильное движение 1920-х годов: путешествие во времени по улицам разных городов мира

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Давайте посмотрим, каким было автомобильное движение в каждом крупном городе мира в 1920-х годах. Благодаря этим раскрашенным и отреставрированным видеоматериалам мы получаем возможность взглянуть на городскую жизнь по всему миру.
Загадочный блогер NASS, у которого, судя по всему, есть не только доступ к киноархивам, но и серьезные вычислительные мощности, опубликовал новую работу. Восемь минут восстановленных кинопленок разворачивают потрясающую картину послевоенного мира, когда Европа уже оправилась от Первой мировой, а Америке остается чуть-чуть до начала Великой депрессии.
NASS восстанавливает видео при помощи искусственного интеллекта и нейросетей. Работа включает в себя стабилизацию, коррекцию скорости, регулировку яркости и контраста, а также подавление шумов, удаление царапин и пыли. Реалистичности добавляет скрупулезно подобранный звук.
Десятки машин, которые вы видели вместе только в музеях, едут по улицам вперемешку с пешеходами и конными экипажами. Полицейский с тумбочки регулирует движение по двухполосной стокгольмской мостовой. Житель Сан-Франциско соскакивает с подножки трамвая, не дожидаясь остановки, а берлинцы массово переходят улицу в неположенном месте. И, похоже, в те времена в немецкой столице предпочитали трехколесные велосипеды обычным – в отличие от Копенгагена и Амстердама.
Все-таки у настоящих документальных кадров есть удивительная способность – передавать сквозь экран невыразимый другими средствами дух своей эпохи. Такого ощущения вы не испытаете ни от какого художественного кино. Посмотрите и убедитесь сами: от этого короткого ролика просто невозможно оторваться.
Хронометраж: 0:06 Нью-Йорк, Пятая авеню, 0:44 Чикаго, Мичиган авеню, 1:11 Сан-Франциско, Маркет-стрит, 1:34 Лондон, 2:23 Берлин, 3:29 Стокгольм, 4:00 Копенгаген, 4:21 Амстердам, 5:11 Париж, 6:18 Ницца, 6:53 Женева, 7:14 Милан, 7:33 Бонус: легендарные каналы Венеции.
Источник:
АНТИФИШКИ
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