FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9441 пост • 768 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Автомобильное движение 1920-х годов: путешествие во времени по улицам разных городов мира

Автомобильное движение 1920-х годов: путешествие во времени по улицам разных городов мира

Автор:
26 апреля 2022 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   олдтаймер   путешествия   ретро авто   ретро видео   
330
4
1
Давайте посмотрим, каким было автомобильное движение в каждом крупном городе мира в 1920-х годах. Благодаря этим раскрашенным и отреставрированным видеоматериалам мы получаем возможность взглянуть на городскую жизнь по всему миру.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автомир   автомобили   олдтаймер   путешествия   ретро авто   ретро видео   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

354380



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»
«А кто-то пьёт в Тель-Авиве»: Тина Канделаки высказалась об уехавших «звёздах»
Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток
Москвича, разломавшего картонное изображение бабушки с флагом СССР, арестовали на 15 суток
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Кудеяр: правда ли, что Иван Грозный убил старшего брата
Кудеяр: правда ли, что Иван Грозный убил старшего брата
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Фигуристку Алину Загитову могут отчислить за неуспеваемость
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов
Необычные NFT-проекты, на которых заработали миллионы долларов
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#картинки#история#Ватермарк#фотографии#Китай#мир#подборка#СССР
#интересно#в мире#кино#прикол#автомобили#автомир#позитив#фильм#аварии#авто аварии
#фото#животные#факты#Россия#Приколы#дтп#США#новости#дети#Жизнь
Что стало с бывшей женой Пескова, которую он променял на Навку (10 фото) Что стало с бывшей женой Пескова, которую он променял на Навку (10 фото) «Миланское Купе» — Редкий укороченный Cadillac Seville 1979 года выпуска «Миланское Купе» — Редкий укороченный Cadillac Seville 1979 года выпуска Автомобили, официально признанные частью истории США Автомобили, официально признанные частью истории США Этот 50-летний Mercedes W114 родом из тех времен, когда предполагалось, что автомобили должны служить вечно Этот 50-летний Mercedes W114 родом из тех времен, когда предполагалось, что автомобили должны... Ford Deluxe Sedan — легендарный любимец банкиров и налётчиков Ford Deluxe Sedan — легендарный любимец банкиров и налётчиков Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте Лучше новых двух: классика на салоне во Франкфурте

На что жалуетесь?

Вернуться