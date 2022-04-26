Автомобильное движение 1920-х годов: путешествие во времени по улицам разных городов мира

Десятки машин, которые вы видели вместе только в музеях, едут по улицам вперемешку с пешеходами и конными экипажами. Полицейский с тумбочки регулирует движение по двухполосной стокгольмской мостовой. Житель Сан-Франциско соскакивает с подножки трамвая, не дожидаясь остановки, а берлинцы массово переходят улицу в неположенном месте. И, похоже, в те времена в немецкой столице предпочитали трехколесные велосипеды обычным – в отличие от Копенгагена и Амстердама.