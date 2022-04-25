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Сообщество Автомир 9434 поста • 768 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
И как он только права получил: попытка неумелого водителя выехать со двора дома

И как он только права получил: попытка неумелого водителя выехать со двора дома

Автор:
25 апреля 2022 13:04
Сообщество : Автомир
Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   видео   парковка   прикол   
934
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В Москве водитель Hyundai отчаянно пытался выехать из парковочного кармана. В результате непонятных манёвров, он оказался в затруднительной ситуации.

Источник:

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Метки: Автоприкол   Юмор   авто   автомир   автомобили   видео   парковка   прикол   
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7  комментариев
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41k
Франц Лефорт 50 минут назад
А есть видео чем всё закончилось!?!?
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514
Гиви 12 секунд назад
Надо было полный привод брать. Тосно бы не застрял
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5k
hhwost Минуту назад
скорее грустно, чем смешно. и такие чудотворцы выезжают на дорогу.
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1k
Медвед 3 минуты назад
Я бы вышел и помог парню выехать.
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1k
No pasaran Полчаса назад
Видео оборвалось на самом интересном месте.
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15k
Роберт Шекли Полчаса назад
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