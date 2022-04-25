И как он только права получил: попытка неумелого водителя выехать со двора дома

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В Москве водитель Hyundai отчаянно пытался выехать из парковочного кармана. В результате непонятных манёвров, он оказался в затруднительной ситуации.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автоприкол Юмор авто автомир автомобили видео парковка прикол
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