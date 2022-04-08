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На федеральной трассе "Колыма" 55-летний водитель компактного внедорожника Dodge Nitro вылетел под встречную фуру Scania.
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Последствия ДТП.
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