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Стадо наглых водителей: массовое нарушение ПДД в Санкт-Петербурге

Стадо наглых водителей: массовое нарушение ПДД в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2022 15:18
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
473
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На перекрёстке шоссе Революции и Индустриального проспекта регулярно происходит массовое нарушение ПДД.

Источник:

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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6  комментариев
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27k
Vazari Час назад
В каждом городе есть такие места и такие водители. Как правило, эти места знакомы и любимы местными ДПСниками, регулярно с них кормящимися.
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9k
Андрей Ма-С Минуту назад
похоже)
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1k
Дмитрий Час назад
По всему Питеру постоянно происходят массовые повороты налево, которые должны караться лишением - разъезд правыми бортами на перекрёстке с разделительной полосой, но никто и никогда их за это, видимо, не наказывает. А тут даже не лишение, а просто штраф...
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44k
dima423 Час назад
а вопрос почему все так происходит никто не хочет задать? может быть потому что там нужен поворот налево а его нет? Сделайте движение таким чтобы оно было удобно водителям и не будут нарушать...
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