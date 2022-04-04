Стадо наглых водителей: массовое нарушение ПДД в Санкт-Петербурге

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На перекрёстке шоссе Революции и Индустриального проспекта регулярно происходит массовое нарушение ПДД.
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АНТИФИШКИ
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Как и пи....ы рассекающие по обочине, при виде камер и сотрудников не полезут на обочину.