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Сам нарвался, а потом побежал жаловаться: дорожный конфликт в Калининграде

Сам нарвался, а потом побежал жаловаться: дорожный конфликт в Калининграде (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2022 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   видео   драка на дороге   дтп   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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41-летний водитель Hyundai пересёк сплошную линию и пытался опередить Audi. В результате конфликта 42-летний водитель Audi нанес несколько ударов в голову оппоненту и спокойно уехал, а пострадавший поехал снимать побои.

Источник:

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Метки: авто   автохам   видео   драка на дороге   дтп   конфликт на дороге   разборки на дороге   
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10  комментариев
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−74
Thomsen 2 часа назад
Совершенно справедливые пи*дюли.
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Motorola 7 минут назад
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19
александр полин 11 минут назад
А водятел на хюндае гнида , сам виноват.
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72
Сергей Андреасян Полчаса назад
Что бы здесь не говорили о водителе хендая, но дело возбудят в отношении водителя седана, так как он напал и причинил вред здоровью. Это статья, однозначно. На видео точно видно, что водитель хендая только защищался. Нельзя распускать руки! Один неудачный удар в голову и человек может оказаться мёртв. В таких ситуациях довольно часто один едет в больницу или морг, а второй в итк.
Держите себя в руках, проявляйте волю, вы же мужчины.
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3k
Pravda Полчаса назад
Ауди по двум эпизодам виноват. Не предоставил преимущества при перестроении и напал на водителя Хундая. Надеюсь его посадят.
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1k
Алексей Matr 47 минут назад
Очередной хозяин жизни на хундае?
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2k
RomaXz Час назад
Встретились два идиота
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6k
SuperTroll 2 часа назад
На хундае черт обоссаный ИМХО. Если ты выскакиваешь из машины, на дороге с целью по бычить, так будьте любезны не только дать пыздулей так и возможно выхватить
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22
чахлик невмерущий 2 часа назад
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