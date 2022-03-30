Сам нарвался, а потом побежал жаловаться: дорожный конфликт в Калининграде

1207
1
1
41-летний водитель Hyundai пересёк сплошную линию и пытался опередить Audi. В результате конфликта 42-летний водитель Audi нанес несколько ударов в голову оппоненту и спокойно уехал, а пострадавший поехал снимать побои.
"После проведения медицинской экспертизы врачи констатировали причинение среднего вреда здоровью. У 41-летнего потерпевшего диагностировали перелом глазницы. Органы дознания возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ", — сообщили УМВД России по Калининградской области.
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя
- Женщина с ребенком получила струю из перцового баллончика на парковке в Зеленограде
- В Саратове конфликт на дороге закончился опрокидыванием одного из автомобилей
- На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново
- Разборки студента на каршеринге и агрессора на Audi в "Культурной столице"
28
Понравилось28
Новости партнёров
Держите себя в руках, проявляйте волю, вы же мужчины.