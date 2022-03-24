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Как устроить ДТП на ровном месте: инструкция от водителя из Магнитогорска

Как устроить ДТП на ровном месте: инструкция от водителя из Магнитогорска (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 марта 2022 13:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   нелепое дтп   
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Водителю кроссовера SsangYong стало скучно ехать спокойно, и он, буквально на ровном месте, устроил ДТП с универсалом Mitsubishi.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   занос   нелепое дтп   
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7  комментариев
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3k
Ау 2 часа назад
Сто пудово "курица" в мобилу провтыкало.
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Алексей 16 минут назад
Как раз в тени здания ледок еще не растаял. Условия - самое то, чтобы вдавить педаль газа и начать резко перестраиваться.
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8
Артем 51 минуту назад
Думаю он уже на летней резине. С утра подморозило вот его и понесло, видно же как по льду скользил. Неоправданный риск.
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88
vkosta 53 минуты назад
Думал под жопой бмв, а оказалось старый корейский мерседес
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14k
Вася 2 часа назад
кроссовер ссан янг.. этим всё сказано
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