Как устроить ДТП на ровном месте: инструкция от водителя из Магнитогорска

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Водителю кроссовера SsangYong стало скучно ехать спокойно, и он, буквально на ровном месте, устроил ДТП с универсалом Mitsubishi.
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