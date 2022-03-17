Опасные дорожные «учения»: принципиальный водитель отправил "Приус" на встречку

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Во Владивостоке произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель Toyota Mark Blit с регистратором решил не избегать ДТП и вытолкнул невнимательного автомобилиста Toyota Prius на встречную полосу, где в этот момент двигалась Toyota Corolla Axio.
АНТИФИШКИ
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б) алень на марковнике, реально упоротый в хлам. там и выезд на встречку, как уже написали, и непредотвращение lng/
г) пострадавшим нормального юриста, с нынешними ценами на запчасти, там выплаты по осаго не хватит, разницу между выплатой от страховой, и реальным ущербом - с этого долбоящера. как рас может хватит ему с продажи авто возместить.
В данном случае рег выезжал на полосу встречного движения, не тормозил при возникшем препятствии и завершил всё умышленным столкновением (руль вывернул в сторону приуса).
Разобраться бы сотрудником полиции на основе имеющегося видео.
PS невнимательного любителя гибридов не оправдываю, смотреть по сторонам надо и ехать в двух рядах сразу? Тут бы жопа не треснула от напряжения.