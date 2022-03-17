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Опасные дорожные «учения»: принципиальный водитель отправил "Приус" на встречку

Опасные дорожные «учения»: принципиальный водитель отправил "Приус" на встречку (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2022 12:47
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   учитель на дороге   
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Во Владивостоке произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель Toyota Mark Blit с регистратором решил не избегать ДТП и вытолкнул невнимательного автомобилиста Toyota Prius на встречную полосу, где в этот момент двигалась Toyota Corolla Axio.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   подрезал   учитель на дороге   
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12  комментариев
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11k
Kostick 3 часа назад
а) примус максимум нарушал несоблюдение расположения тс по полосам. но даже 500 рублей ему ни один упоротый дэпс не стал бы вменять.
б) алень на марковнике, реально упоротый в хлам. там и выезд на встречку, как уже написали, и непредотвращение lng/
г) пострадавшим нормального юриста, с нынешними ценами на запчасти, там выплаты по осаго не хватит, разницу между выплатой от страховой, и реальным ущербом - с этого долбоящера. как рас может хватит ему с продажи авто возместить.
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29k
Кот Баюн 22 минуты назад
теоретически этого урода надо теперь по статье "покушение на убийство" судить, а не по правилам ПДД
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2k
Руслан Полчаса назад
Ну рег прям герой ипать!!! Себе бампер полернёт и готово, а двоих водителей без машин оставил контрацептив сука!!!
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1k
Леший 42 минуты назад
реально бесят люди, едущие посередине двух полос......и да, рег упоротый баран
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7k
mr.Poher 53 минуты назад
Надеюсь права у рега отберут!
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8k
Игорь 2 часа назад
рег - редкостный е_блан
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71k
Иван 2 часа назад
Не умеющим контролировать положение своего авто на дороге (приус) вообще не место за рулем. И да, рег - упрямый баран!
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6k
Максим 3 часа назад
По идее водитель обязан избежать ДТП.
В данном случае рег выезжал на полосу встречного движения, не тормозил при возникшем препятствии и завершил всё умышленным столкновением (руль вывернул в сторону приуса).
Разобраться бы сотрудником полиции на основе имеющегося видео.

PS невнимательного любителя гибридов не оправдываю, смотреть по сторонам надо и ехать в двух рядах сразу? Тут бы жопа не треснула от напряжения.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
На примус насосал, а научиться водить - ниасилел? Ну, может, хоть так мозги появятся. Жаль, конечно, что невидновного зацепило.
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