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Eimco Power-Horse — механическая «лошадь», которая управляется поводьями

Eimco Power-Horse — механическая «лошадь», которая управляется поводьями (10 фото)

Автор:
07 февраля 2022 09:03
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
135
10
Этот забавного вида тягач называется Eimco Power-Horse, и представляет собой нечто среднее между трактором и лошадью. Он даже управляется при помощи поводьев, как самая настоящий конь. Согласитесь, нечасто такое увидишь.
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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сеньор Леонсио Час назад
Надо вот такие под поводья переделать,для зрелищности!
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