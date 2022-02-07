Eimco Power-Horse — механическая «лошадь», которая управляется поводьями

Всё просто, хоть для нас и непривычно. Кстати, стартовать механическая лошадь могла с любой передачи, просто четвертая использовалась для езды по дороге, водитель при этом сидел на телеге, а первая – для максимальной тяги при работе с плугом.



Малосерийное производство продлилось с 1937 по 1942 год на заводе Эллис Челмерс, так как для самой Eimco машина была не профильной и возиться с такой мелочью они не захотели.