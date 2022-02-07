Eimco Power-Horse — механическая «лошадь», которая управляется поводьями

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Этот забавного вида тягач называется Eimco Power-Horse, и представляет собой нечто среднее между трактором и лошадью. Он даже управляется при помощи поводьев, как самая настоящий конь. Согласитесь, нечасто такое увидишь.
Ну а теперь немного подробней, что это за техника и зачем она нужна. В середине 1930-х двое предприимчивых изобретателей, работавших на компанию Eimco, решили построить недорогую альтернативу уже привычным в то время колёсным тракторам. Альберт и Бонд Бонемы подумали – если убрать всё лишнее, то должен получиться некий совсем дешевый аналог трактора, доступный совсем небогатым фермерам.
Впрочем, в те времена было уже достаточно подержанных «Фордсонов» и не только, вполне доступной по цене. Если у фермерского хозяйства дела шли настолько плохо, что оно не могло себе позволить купить б/у-шный полноценный трактор, то вряд ли заинтересовалось бы новым. Но братья – изобретатели рассчитывали на еще один тип покупателей.
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Несмотря на прогресс, массовую механизацию и автомобилизацию, шагавшую по США семимильными шагами, в глубинке еще было много консервативных фермеров, предпочитавших старую-добрую лошадь вот этим вашим тракторам и пикапам. Мол, просто всё и понятно. Поводья отпустил, поехали, натянул – стали, а руль, педали, рычаги – со всеми этими сложностями пусть молодёжь разбирается.
К слову, даже в наши дни еще хватает чудаков, типа тех же амишей или меннонитов, не особо признающих блага цивилизации, но 90 лет назад их было намного больше даже среди самого обычного народа, не отягощенного внутренними рамками своих общин. Думаю, расчет братьев Бонемов скорее был на таких ребят, чем просто на бедных фермеров.
Механическая лошадь приводилась в движение карбюраторным мотором мощностью 22 л.с. Двигатель был недорогим и распространенным, от обычного трактора Allis-Chalmers, запускался «кривым стартером». Обычный, электрический тут не предусмотрен в принципе. Коробка передач четырёхступенчатая, цепной привод всех колёс, опционально устанавливали вал отбора мощности.
А теперь самое интересное. Как управлять этой штукой. Отличие от лошади здесь только одно – рычаг четырёхступенчатой коробки передач. Когда оба рычага-повода были в нейтрали, надо было включить нужную передачу, немного натянуть поводья на себя после чего ослабить. Трактор-лошадь ехал вперед. Остановка производилась подтягиванием поводьев, для реверса надо было тянуть их максимально на себя, а для поворота – тянуть на себя повод по нужному борту.
Всё просто, хоть для нас и непривычно. Кстати, стартовать механическая лошадь могла с любой передачи, просто четвертая использовалась для езды по дороге, водитель при этом сидел на телеге, а первая – для максимальной тяги при работе с плугом.
Малосерийное производство продлилось с 1937 по 1942 год на заводе Эллис Челмерс, так как для самой Eimco машина была не профильной и возиться с такой мелочью они не захотели.
Малосерийное производство продлилось с 1937 по 1942 год на заводе Эллис Челмерс, так как для самой Eimco машина была не профильной и возиться с такой мелочью они не захотели.
На удивление, некоторым успехом эта штука всё же пользовалась, хоть и была она не такой уж дешевой как изначально хотели создатели. На таком «коне» я прокатился бы с удовольствием, но вряд ли мне это удастся, ведь до наших времен их уцелело около 30 штук, и каждый из них теперь стоит целое состояние.
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