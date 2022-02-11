В пылу ночной погони за нарушителем-подростком полицейским пришлось открыть стрельбу

Лихача предупредили, что будет применено табельное оружие. Но и это не остудило пыл «лихого наездника». После нескольких предупредительных выстрелов пришлось бить уже прицельно по колесам. Только это и остановило вазовскую семерку.



Каково же было удивление сотрудников дорожно-патрульной службы, когда они увидели водителя. Им оказался 15-летний паренек. А на пассажирском кресле была девушка, его сверстница.



Хорошо, что никто не пострадал ни от финтов «гонщика», ни от стрельбы полицейских. Несовершеннолетним лихачом теперь будут заниматься специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении его законного представителя ведется проверка.