В пылу ночной погони за нарушителем-подростком полицейским пришлось открыть стрельбу

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15-летний молодой человек устроил опасное «ралли» в Красноярском крае. И подверг опасности не одну жизнь.
У одного из нарядов ДПС в Минусинске Красноярского края ночное дежурство выдалось жарким. Они заметили авто с тотальной тонировкой: затемненными были и передние, и задние стёкла. Попытались остановить для проверки. Но водитель упрямо продолжил движение.
Стражи дорожного порядка преследовали его, используя все возможные средства для призыва к диалогу: включили и «люстру», и сирену. Но подозрительная машина лишь прибавила скорость, направилась к выезду из населённого пункта. Да еще и показывала «фигурное» вождение: виляла, выезжала на встречку. Чудом не случилось столкновения.
Стражи дорожного порядка преследовали его, используя все возможные средства для призыва к диалогу: включили и «люстру», и сирену. Но подозрительная машина лишь прибавила скорость, направилась к выезду из населённого пункта. Да еще и показывала «фигурное» вождение: виляла, выезжала на встречку. Чудом не случилось столкновения.
Лихача предупредили, что будет применено табельное оружие. Но и это не остудило пыл «лихого наездника». После нескольких предупредительных выстрелов пришлось бить уже прицельно по колесам. Только это и остановило вазовскую семерку.
Каково же было удивление сотрудников дорожно-патрульной службы, когда они увидели водителя. Им оказался 15-летний паренек. А на пассажирском кресле была девушка, его сверстница.
Хорошо, что никто не пострадал ни от финтов «гонщика», ни от стрельбы полицейских. Несовершеннолетним лихачом теперь будут заниматься специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении его законного представителя ведется проверка.
Каково же было удивление сотрудников дорожно-патрульной службы, когда они увидели водителя. Им оказался 15-летний паренек. А на пассажирском кресле была девушка, его сверстница.
Хорошо, что никто не пострадал ни от финтов «гонщика», ни от стрельбы полицейских. Несовершеннолетним лихачом теперь будут заниматься специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении его законного представителя ведется проверка.
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Паренёк... Фигурное вождение..
За рулём был преступник, которому ЗАПРЕЩЕНО садиться за руль на дорогах общего пользования.
Не подчинился законному требованию сотрудников - получи пулю. Пострадали посторонние - пусть отвечает.
Говно какое-то -- Хорошо, что никто не пострадал ни от финтов «гонщика», ни от стрельбы полицейских.-- Полицейским надо было стрелять на поражение уже на второй минуте преследования!
А то уговаривают и таких "гонщиков" все больше и больше становится .