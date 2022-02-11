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В пылу ночной погони за нарушителем-подростком полицейским пришлось открыть стрельбу

В пылу ночной погони за нарушителем-подростком полицейским пришлось открыть стрельбу (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 17:48
Сообщество : Криминал
Метки: ДПС   Девушка   Минусинск   Погоня   авто   подросток   полиция   стрельба   
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15-летний молодой человек устроил опасное «ралли» в Красноярском крае. И подверг опасности не одну жизнь.
У одного из нарядов ДПС в Минусинске Красноярского края ночное дежурство выдалось жарким. Они заметили авто с тотальной тонировкой: затемненными были и передние, и задние стёкла. Попытались остановить для проверки. Но водитель упрямо продолжил движение.

Стражи дорожного порядка преследовали его, используя все возможные средства для призыва к диалогу: включили и «люстру», и сирену. Но подозрительная машина лишь прибавила скорость, направилась к выезду из населённого пункта. Да еще и показывала «фигурное» вождение: виляла, выезжала на встречку. Чудом не случилось столкновения.
Лихача предупредили, что будет применено табельное оружие. Но и это не остудило пыл «лихого наездника». После нескольких предупредительных выстрелов пришлось бить уже прицельно по колесам. Только это и остановило вазовскую семерку.

Каково же было удивление сотрудников дорожно-патрульной службы, когда они увидели водителя. Им оказался 15-летний паренек. А на пассажирском кресле была девушка, его сверстница.

Хорошо, что никто не пострадал ни от финтов «гонщика», ни от стрельбы полицейских. Несовершеннолетним лихачом теперь будут заниматься специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. В отношении его законного представителя ведется проверка.

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Метки: ДПС   Девушка   Минусинск   Погоня   авто   подросток   полиция   стрельба   
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4ijik 48 минут назад
Что за розовые сопли?
Паренёк... Фигурное вождение..
За рулём был преступник, которому ЗАПРЕЩЕНО садиться за руль на дорогах общего пользования.
Не подчинился законному требованию сотрудников - получи пулю. Пострадали посторонние - пусть отвечает.
Говно какое-то -- Хорошо, что никто не пострадал ни от финтов «гонщика», ни от стрельбы полицейских.-- Полицейским надо было стрелять на поражение уже на второй минуте преследования!
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1k
Mixan 14 минут назад
Какая разница ,кто за рулем сидит ? Мочить нужно сразу из автомата ..
А то уговаривают и таких "гонщиков" все больше и больше становится .
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17k
homerchik 44 минуты назад
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Опиум для народа 54 минуты назад
Валить надо было. За рулём был преступник, а не подросток/бабушка/х"й с горы.
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