Столкновение на пустой дороге в Самарской области

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Водитель "Короллы" выезжал с заправочной станции не посмотрев по сторонам. Женщине за рулем автомобиля с регистратором удалось избежать печальных последствий.
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Метки: Toyota аварии авто авто аварии видео дтп не уступил
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Хотя рег молодец конечно...
Впрочем таких на дорогах предостаточно