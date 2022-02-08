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Столкновение на пустой дороге в Самарской области

Столкновение на пустой дороге в Самарской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 13:21
Сообщество : Аварии
Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
934
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Водитель "Короллы" выезжал с заправочной станции не посмотрев по сторонам. Женщине за рулем автомобиля с регистратором удалось избежать печальных последствий.

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Метки: Toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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3k
Александр 2 часа назад
Дебил слепошарый...
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1k
vasilykopkov 15 минут назад
Вообще, в такой ситуации рулить не надо. Справа - обочина с крепким сугробом, слева - встречка, хрен знает, что по ней едет. Лучше тормозить, и прямо.
Хотя рег молодец конечно...
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7k
Женя Полчаса назад
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Надо быть конченым дол.б.о.е.бом, чтобы не смотреть по сторонам и не услышать как тебе сигналят.
Впрочем таких на дорогах предостаточно
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10k
_Aleks_ 2 часа назад
Сумерки, машина регистратора светлая, а фары похоже, не включены, экономия лампочек? Выезжающего не оправдываю, но к собственной безопасности надо как-то посерьезнее относиться.
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43k
dima423 2 часа назад
Ну рег в данном случае хоть и изменил траекторию движения, но вполне оправданно, возможно этому дебилу жизнь спас тем что ушел левее)
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708
Трям 2 часа назад
Технология "стелс" прошла полевые испытания.
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