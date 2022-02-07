Chevrolet Nova «Yenko Deuce» 1970 — Волк в овечьей шкуре

94
12
Американец Дональд «Дон» Франк Йенко родился в 1927 году в семье дилера Chevrolet. Всю жизнь он оставался верен бренду, сначала в качестве гонщика, а затем владельца мастерской, накачивающей стероидами автомобили Chevrolet!
В юности Дон Йенко увлекся автомобильным спортом и авиацией. Уже в 16 лет он получил лицензию пилота, служил в ВВС США, а во время учебы в Университете Пенсильвании организовал студенческий аэроклуб. В 50-х – 60-х годах прошлого века Йенко участвовал в гонках по обе стороны Атлантики, неоднократно становился чемпионом США в шоссейных гонках и в драг-рейсинге. Фанаты подсчитали, что он выиграл более 10 % гонок, в которых стартовал, и практически в 20 % стартов поднимался на подиум. Результаты, конечно, впечатляющие, но «в вечность» Йенко шагнул благодаря тюнингу автомобилей Chevrolet, выпуская на дороги общего пользования чрезвычайно опасные генераторы адреналина.
×
×
Мастерскую на базе дилерского центра своего отца Йенко организовал в середине 1960-х годов в Канонсбурге, штат Пенсильвания, что было крайне удобно для поиска клиентов. В 1965 году появился первый Chevrolet Yenko Special – это был ориентированный в первую очередь на автоспорт Stinger, представлявший собой доработанный вариант заднемоторного Chevrolet Corvair. Несмотря на всю специфичность Corvair и его особое место в автомобильной истории начал Йенко именно с него... Stinger оснащался доработанным двигателем мощностью до 240 лошадиных сил и модернизированной ходовой частью, но прославился Йенко, главным образом, благодаря экстремальным версиям Chevrolet Camaro, которые были значительно быстрее стандартных вариантов.
Со временем, на быстрые машины Йенко и других тюнеров начали давить автомобильные чиновники. «Благодаря» росту стоимости страховок и экологическим ограничениям популярность маслкаров к началу 1970-х начала угасать. Дон Йенко приспособился к новой реальности, превратив скромную Chevrolet Nova 1970 года в версию LT/1 «Yenko Deuce» с таким-же двигателем как у старших Camaro Z-28 и Corvette LT1 - V8 на 350 кубических дюймов (5,7 литра!). Это был настоящий «волк в овечьей шкуре»! Хотя, только для тех, кто не знал, что подразумевают логотипы Yenko на кузове…
Тахометр вынесен на капот!
Примечательно, что Nova LT/1 «Yenko Deuce» собирались на конвейере Chevrolet в рамках системы COPO – «Central Office Production Order» («Производственный заказ центрального офиса»). По COPO собирались спец заказы для государственных и муниципальных служб, такие как такси или полицейские машины с усиленным шасси. Самые ушлые и приближенные к руководству GM дилеры смогли аналогичным образом пробраться на конвейер со своими спортивными модификациями. Преимуществами такого подхода были качество сборки и заводская гарантия, хотя руководству General Motors не очень это и нравилось. Nova от Дона Йенко оснащалась доработанной подвеской и тормозами, что было важно, учитывая 360 лошадиных сил под капотом. Энтузиасты также радовались механической коробке передач!
Конечно, 360-сильная Nova была гораздо спокойнее безумных Yenko Camaro, мощностью более 500 лошадиных сил, но волосатые руки Агентства по охране окружающей среды США и прочих контролирующих органов дотянулись и до неё. Всего было собрано 175 Nova LT/1 «Yenko Deuce». Под давлением государства Йенко пришлось свернуть практически всю деятельность по тюнингу автомобилей, как и некоторым его коллегам, тоже подсадившим американцев на быстрые Chevrolet.
Стоят сегодня Chevrolet Nova «Yenko Deuce» 120 000 – 150 000 долларов. Значительно дешевле канонизированных в США Yenko Camaro, а харизмы у них никак не меньше!
Источник:
Ссылки по теме:
- Metrocab Series 2: то самое «Такси»
- Pontiac GTO как в фильме «Три икса»: мощный родоначальник американских «мускулов»
- Buick GS 455 Stage 1: самый быстрый «маслкар» 1970 года
- Редкий Plymouth Hemi Cuda 1971, за который могут выручить до 6,5 млн долларов
- Ультра-редкий 50-летний концепт AMC AMX/3
10
Понравилось10
Новости партнёров