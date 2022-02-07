Chevrolet Nova «Yenko Deuce» 1970 — Волк в овечьей шкуре

В юности Дон Йенко увлекся автомобильным спортом и авиацией. Уже в 16 лет он получил лицензию пилота, служил в ВВС США, а во время учебы в Университете Пенсильвании организовал студенческий аэроклуб. В 50-х – 60-х годах прошлого века Йенко участвовал в гонках по обе стороны Атлантики, неоднократно становился чемпионом США в шоссейных гонках и в драг-рейсинге. Фанаты подсчитали, что он выиграл более 10 % гонок, в которых стартовал, и практически в 20 % стартов поднимался на подиум. Результаты, конечно, впечатляющие, но «в вечность» Йенко шагнул благодаря тюнингу автомобилей Chevrolet, выпуская на дороги общего пользования чрезвычайно опасные генераторы адреналина.