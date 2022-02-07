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Chevrolet Nova «Yenko Deuce» 1970 — Волк в овечьей шкуре

Chevrolet Nova «Yenko Deuce» 1970 — Волк в овечьей шкуре (12 фото)

Автор:
07 февраля 2022 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet. Chevrolet Nova   авто   автомир   автомобили   масл-кар   
94
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Американец Дональд «Дон» Франк Йенко родился в 1927 году в семье дилера Chevrolet. Всю жизнь он оставался верен бренду, сначала в качестве гонщика, а затем владельца мастерской, накачивающей стероидами автомобили Chevrolet!
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Метки: Chevrolet. Chevrolet Nova   авто   автомир   автомобили   масл-кар   
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Думай о хорошем! 43 минуты назад
да и покруче видали
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