Сегодня производят впечатляющие маслкары, но большинство энтузиастов сходятся во мнении, что этот сегмент был на пике своего развития в 1960-х и 1970-х годах. Это была эпоха, которая породила модели Ford Mustang, Chevy Camaro или Dodge Challenger и Charger. И хотя винтажные образцы этих автомобилей, безусловно, пользуются большим спросом, ни один из них не сравнится с этим Plymouth Hemi Cuda по стоимости.

0 Источник: Аукционный дом Mecum Auctions проведёт торги за редкий кабриолет Plymouth Hemi Cuda 1971 года — один из 12 выпущенных экземпляров. Некоторые особенности машины делают её ещё более редкой и даже уникальной, поэтому прогнозируемая стоимость машины составляет 5,75–6,5 миллиона долларов (424–479 миллионов рублей).

0 Источник: В скромном тираже модели только три экземпляра получили механическую четырёх­ступенчатую коробку передач (остальные — «автомат»), и лишь один кабриолет был выполнен в цвете Winchester Gray. Кроме того, пять автомобилей отправили на экспорт, включая выстав­ленный на продажу, но после он вернулся на родную землю.

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0 Источник: Первым владельцем Plymouth стал житель Франции. Когда он выставил его на продажу, то не указал, что это именно версия Hemi. На машину обратил внимание американец, который, выяснив все детали и слетав во Францию для проверки, купил её. Как только кабриолет вернулся в США, его перепродали нынешнему владельцу, который хранил Plymouth в персональ­ной коллекции 20 лет.

0 Источник: Hemi Cuda оснащён 425-сильным V8. Пробег составляет 98,5 тысячи километров, однако автомобиль сохранился в хорошем состоянии. При этом у него всё ещё заводские агрегаты.

0 Источник: Примечательно, что экземпляр с меньшим пробегом и практически в идеальном состоянии был продан в начале этого года «всего» за 962 500 долларов (71 миллион рублей), но в том случае машина была оснащена автомати­ческой коробкой. Аналогичный же кабриолет (с «механикой») в 2014 году ушёл с молотка за 3,5 миллиона (258 миллионов рублей по текущему курсу).

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