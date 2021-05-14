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Редкий Plymouth Hemi Cuda 1971, за который могут выручить до 6,5 млн долларов

Редкий Plymouth Hemi Cuda 1971, за который могут выручить до 6,5 млн долларов (18 фото)

Автор:
14 мая 2021 14:37
Сообщество : Автомир
Метки: Plymouth Hemi Cuda   plymouth   авто   автомир   автомобили   масл-кар   олдтаймер   ретро авто   
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Сегодня производят впечатляющие маслкары, но большинство энтузиастов сходятся во мнении, что этот сегмент был на пике своего развития в 1960-х и 1970-х годах. Это была эпоха, которая породила модели Ford Mustang, Chevy Camaro или Dodge Challenger и Charger. И хотя винтажные образцы этих автомобилей, безусловно, пользуются большим спросом, ни один из них не сравнится с этим Plymouth Hemi Cuda по стоимости.
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Метки: Plymouth Hemi Cuda   plymouth   авто   автомир   автомобили   масл-кар   олдтаймер   ретро авто   
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ваня панкин 2 часа назад
темноват цвет, но все равно красавец...
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