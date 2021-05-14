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Сегодня производят впечатляющие маслкары, но большинство энтузиастов сходятся во мнении, что этот сегмент был на пике своего развития в 1960-х и 1970-х годах. Это была эпоха, которая породила модели Ford Mustang, Chevy Camaro или Dodge Challenger и Charger. И хотя винтажные образцы этих автомобилей, безусловно, пользуются большим спросом, ни один из них не сравнится с этим Plymouth Hemi Cuda по стоимости.
Аукционный дом Mecum Auctions проведёт торги за редкий кабриолет Plymouth Hemi Cuda 1971 года — один из 12 выпущенных экземпляров. Некоторые особенности машины делают её ещё более редкой и даже уникальной, поэтому прогнозируемая стоимость машины составляет 5,75–6,5 миллиона долларов (424–479 миллионов рублей).
В скромном тираже модели только три экземпляра получили механическую четырёхступенчатую коробку передач (остальные — «автомат»), и лишь один кабриолет был выполнен в цвете Winchester Gray. Кроме того, пять автомобилей отправили на экспорт, включая выставленный на продажу, но после он вернулся на родную землю.
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Первым владельцем Plymouth стал житель Франции. Когда он выставил его на продажу, то не указал, что это именно версия Hemi. На машину обратил внимание американец, который, выяснив все детали и слетав во Францию для проверки, купил её. Как только кабриолет вернулся в США, его перепродали нынешнему владельцу, который хранил Plymouth в персональной коллекции 20 лет.
Hemi Cuda оснащён 425-сильным V8. Пробег составляет 98,5 тысячи километров, однако автомобиль сохранился в хорошем состоянии. При этом у него всё ещё заводские агрегаты.
Примечательно, что экземпляр с меньшим пробегом и практически в идеальном состоянии был продан в начале этого года «всего» за 962 500 долларов (71 миллион рублей), но в том случае машина была оснащена автоматической коробкой. Аналогичный же кабриолет (с «механикой») в 2014 году ушёл с молотка за 3,5 миллиона (258 миллионов рублей по текущему курсу).
Авторский пост
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